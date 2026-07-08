AI眼鏡侵入內地考場　碰鏡腿即拍照搜題　考生鏡片透綠光被逮

人工智能眼鏡正在進入考場成為「作弊神器」。據《中國新聞周刊》報道，廣州華南農業大學日前便有學生在開考10分鐘後，因眼鏡邊框過粗且鏡片透出綠光，被監考老師當場識破並要求離場。校方隨後發布通知指，近期已發現並處理多宗企圖利用智能眼鏡等電子設備作弊的行為。



華南農業大學的期末考試中有林姓考生透露，7月1日上午，有同學使用作弊工具，開考10分鐘左右，監考老師站到兩人中間，觀察了兩三分鐘後，要求該名男同學交出眼鏡：「你的眼鏡有問題，交卷走吧。」

AI智能眼鏡成為作弊神器。（中國新聞周刊）

林同學介紹，這是一款售價約3000元人民幣，於2025年9月上市的「樂奇智能眼鏡」。該款眼鏡接入了通義千問、DeepSeek、豆包及智譜四種AI大模型，搭載了解題輔導、拍照搜題等功能。

考生只需透過設置快捷指令，輕觸眼鏡腿即可拍照搜題，全程無須語音交流。雖然拍攝時鏡腿會亮起提示燈，特定角度下亦能看到鏡片透出綠光，但也有作弊學生稱，提示燈可用幾元的遮光貼遮擋，漏光則以頭髮掩蓋並避免與監考老師對視。

此外，這款眼鏡在網絡平台上亦可以每日約200元人民幣（3天租期）的價格租借。有商家甚至提供完整教程，教學生將眼鏡調至靜音及低亮度模式。若懷疑形跡敗露，考生更可使用配套的「智能戒指」一鍵熄屏，快速關閉鏡片上的顯示內容。

針對此現象，華南農業大學老師已多次提醒學生，智能眼鏡屬於新型隱蔽作弊工具，只要帶入考場即視為違規，該科目成績記為零分，並會直接給予記過處分及留存檔案，恐影響申領學位證。

不過，高科技作弊並非「萬能」。內媒測試發現，該款眼鏡雖然在大學英語題目上表現較好，但面對複雜的數學、物理題目時效果並不理想，甚至會出現亂碼。

科大團隊二次開發考試拿高分

AI眼鏡變出貓神器？科大教授考試實測：30分鐘交卷輕鬆拿92.5分

報道稱，去年12月，香港科技大學電子與計算機工程系團隊此前曾對「樂奇智能眼鏡」進行二次開發並接入GPT-5.2模型。實驗中，佩戴者照抄鏡片顯示的答案，在30分鐘內便完成了《計算機網絡原理》考試，並獲得92.5分高分。

雖然在測試中取得高分，但團隊教授亦指出，頭部抖動、光線變化及長題幹等都會影響AI讀題，若只「拍一張，答一張」而缺乏上下文聯動，AI給出的答案很容易出錯。

樂奇智能眼鏡。

多地高校爆相同個案 學校出動探測儀全檢、戴粗框眼鏡需摘下

智能眼鏡作弊現時已非個案，湖北、河南、北京等多地的高校近期亦相繼出現類似情況。有北京「雙一流」高校教師直言，監考老師「幾乎完全沒想到」，目前正在研究防範對策。

華南農業大學目前已加強監管，要求學生提前20分鐘進入考場並用探測儀進行全身檢查，考生只能攜帶筆、水杯及證件到座位，更有學生因為佩戴黑色粗邊框眼鏡，而被要求摘下反覆檢查。

從業多年的智能眼鏡產品經理林澈分析指出，此類作弊多出現在監考標準不夠統一的大學期末考中，不少高校的監考規則未能跟上智能穿戴設備的變化。專家警告，隨著產品迭代，未來智能眼鏡的外觀將更接近普通眼鏡，監考老師將更難發現，呼籲應透過更醒目的外觀設計，以便監考人員識別其攝像頭。