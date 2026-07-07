華為前「天才少年」求職DeepSeek　遭面試官質疑抄襲｢被嚴重冒犯｣

打開Deepseek網站，除了「開始對話」還有「共赴星辰大海」的招聘信息。然而，7月6日，前華為「天才少年」李博傑卻在社交平台公開抱怨DeepSeek的見工流程，稱「較慢且繁瑣」，甚至面試官質疑他抄襲代碼，讓他感到「被嚴重冒犯」。



6月25日，DeepSeek開啟了公司有史以來最大規模的一次招聘，招聘崗位覆蓋算法、研發、運維、產品、數據工程師以及職能部門等7大類，共開放33個崗位，工作地點包括北京和杭州，所有崗位均接受實習。

打開Deepseek網站，除了「開始對話」還有「共赴星辰大海」的招聘信息。

華為前「天才少年」李博傑亦參與這次招聘，不過過程卻並不愉快。李博傑在網絡發文稱，「吐槽下Deepseek的面試流程」。他提到，「筆試通過後半個月不安排面試，其他公司 offer 都已經下來了，經過反覆催促才安排面試。」

前華為「天才少年」公開抱怨Deepseek招募流程。

華為前「天才少年」李博傑。（網絡資源圖）

通過筆試後，在第二次面試的過程中，面試官遲到，且用輕佻的態度評價其工作。此外，他還被面試官質疑抄襲。「因為在代碼面試中有兩個屏幕，面試官說我不斷在瞟左邊的屏幕，說我在抄代碼，讓我停止抄代碼，並說如果我不能證明我沒有在抄代碼，面試就無法繼續下去了。」

李博傑稱「我感到被嚴重冒犯」，選擇終止面試，並認為面試官的表現，與他想象中的DeepSeek不同。

公開資料顯示，李博傑是中國科學技術大學計算機科學博士、華為首批「天才少年」計劃入選者，其個人網站介紹顯示，他曾在SIGCOMM SOSP、NSDI、ATC、PLDI等頂級會議上發表多篇論文，曾獲ACM 中國優秀博士學位論文獎和「微軟學者」獎學金。他目前正在投身大模型創業，是Pine AI首席科學家。

華為前天才少年李博傑。（網絡資源圖）

華為「天才少年」計劃是由任正非於2019年發起的頂級人才招募項目，旨在吸引全球頂尖青年科學家，且將為入選的人才提供百萬人民幣以上的年薪待遇，且給予挑戰世界級難題的自由研究權限與專屬導師指導。

雖然對於這次面試，DeepSeek並未有官方回覆。不過，DeepSeek在此前開始大規模招聘時表示，「努力將所有部門的規模擴大至少一倍」，並承諾讓新人直接參與最核心、最重要的任務，希望員工能夠快速成長為行業頂尖人才。