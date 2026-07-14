彭博調查：估中國第二季經濟增長放緩至4.5%

彭博社調查預計，中國第二季經濟增速將放緩至4.5%，這再次引發市場對決策者是否會加速政府支出以保全年增長目標的關注。



彭博社7月14日公佈的調查預估中值顯示，官方在7月15日公佈的第二季國內生產總值（GDP）預計將同比增長4.5%，低於今年首季5%的增幅，使經濟增速徘徊在官方設定的「4.5%—5%」全年增長目標的底部區間。

報道指出，經濟放緩反映出消費支出持續疲軟、房地產市場低迷不振，以及高科技製造業等政策扶持領域之外的投資下滑。按環比計算，第二季經濟增速預計將放緩至0.9%，為2023年以來的最低水準。

荷蘭國際集團（ING）大中華區首席經濟師宋林在數據發佈前的一份報告中指出：「當前可能會有更大的緊迫感去動用今年已獲批的資金，但我們預計暫時還不會有新項目獲批。」

中國經濟增長需要向着高質量發展。（VCG）

儘管如此，國務院總理李強13日在與專家和企業家的座談會上，並未排除採取新舉措的可能性。預計本月舉行的中共中央政治局會議，可能會為下一步即將出臺的宏觀政策提供更多線索。

彭博社的調查預估顯示，今年上半年中國固定資產投資同比降幅可能擴大至5%。這一表現不僅遜於前五個月4.1%的跌幅，更將創下自2020年疫情以來的新低；其中，房地產投資降幅預計將進一步擴大至16.8%。

在消費端，經濟師預測，繼5月份社會消費品零售總額同比下滑0.6%（創2022年以來首降）之後，6月份的數據可能繼續微跌0.1%。

長江證券分析師指出，上個月消費資料的邊際改善，部分得益於油價壓力緩解，使消費者能騰出更多資金用於旅遊等領域。然而，整體支出仍受到中國消費品「以舊換新」政策所帶來的「透支效應」拖累。

儘管5月份消費者信心指數略有回升，但仍處於年內次低水準。低迷的市場情緒意味著製造端很難將石油、晶片和金屬等不斷上漲的原料成本轉嫁給消費者，這不僅令企業盈利持續承壓，也對中國的再通脹前景構成威脅。

相比消費端的疲軟，調查顯示，預計6月份規模以上工業增加值將同比增長4.6%，增速略快於上個月的4.5%。

全球人工智能（AI）的投資熱潮，正為今年中國的出口提供額外動能。這在支撐製造業保持韌性的同時，也加劇了宏觀經濟各部門間的分化。

今年前五個月，受惠於AI和可再生能源發展帶來的強勁需求，電子產品及有色金屬（如銅、鋁）製造商的利潤均同比激增逾一倍。相比之下，傢俱和黑色金屬（包括鋼鐵）製造商的利潤在同期則驟降至少37%。

對此，宋林在報告中寫道：「今年下半年，這種分化現象會收窄嗎？」「答案可能取決於決策者能否有效穩定內需，並促使房地產市場成功探底。」

本文獲《聯合早報》授權刊載。

