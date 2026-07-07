中國經濟學家高善文逝世終年55歲　曾質疑官方高估GDP低估失業率

據《中國證券報》報道，中國知名經濟學家、原國投證券首席經濟學家高善文於7月7日下午因病去世，終年55歲。過往他曾指中國官方經濟數據高估GDP增長率、低估失業人口數量。



高善文。（互聯網圖片）

據公開信息顯示，高善文出生於1971年，山西臨汾人，畢業於北京大學及中國人民銀行研究生部。2003年，他進入光大證券研究所擔任首席經濟學家，2007年5月轉入安信證券出任首席經濟學家。2023年12月，安信證券更名為國投證券，高善文繼續擔任此職位。2025年11月，高善文從國投證券離職。

在行業內，高善文常被比喻為「諸葛亮式」的分析師，因其在宏觀經濟分析中的精準判斷和深遠洞察力。這一比喻源於他將分析師比作諸葛亮，強調其客觀分析能力，而買方投資者則須具備劉備般的決策魄力。

2024年12月3日，國投證券在深圳舉行2025年度投資策略會。高善文當時在會上表示，由於高失業率，中國年輕人的消費活力下降，與疫情後基本保持穩定的老年人消費習慣形成鮮明對比，可被歸納為「生機勃勃的老年人、死氣沉沉的青年人、生無可戀的中年人」。他還估計中國2021年至2023年的GDP增長可能被誇大了10個百份點。

據此前報道，高善文發表對中國經濟的演講在網上被分享，並在社交媒體上瘋傳，但後來被刪除。另外，他的微信和短視頻等社交媒體賬號也被屏蔽。