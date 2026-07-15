北上注意｜廣東6月新冠確診逾2.6萬宗　流感確診超27萬宗1人死亡

7月14日，廣東省衛生健康委員會網站顯示，廣東省疾病預防控制局公布2026年6月全省法定傳染病疫情概況。其中，新型冠狀病毒感染報告發病26117例，流行性感冒報告發病274328例。



廣東省疾控中心提示，7月要重點關注登革熱、基孔肯雅熱、流行性感冒、新型冠狀病毒感染、手足口病和疱疹性咽峽炎、瘧疾、猴痘及伊波拉病毒病等重點傳染病。



新冠病毒感染病例增多。（小紅書）

新冠病毒感染病例增多。（小紅書）

根據2026年6月全省法定傳染病疫情概況：甲類傳染病無發病、死亡報告。

乙類傳染病共報告發病64546例，死亡128例。報告發病數居前5位的病種依次為新型冠狀病毒感染、乙肝、梅毒、肺結核、淋病，占乙類傳染病報告病例總數的94.66%。傳染性非典型肺炎、脊灰、狂犬病、乙腦、發熱伴血小板減少綜合症、炭疽、白喉、新生兒破傷風、血吸蟲病無發病、死亡報告。

丙類傳染病共報告發病365082例，死亡1例。報告發病數居前3位的病種依次為流行性感冒、手足口病、其他感染性腹瀉病，占丙類傳染病報告病例總數的99.75%。

具體來看，2026年6月，廣東省新型冠狀病毒感染報告發病26117例，死亡0例，報告發病數居乙類傳染病首位。流行性感冒報告發病274328例，死亡1例，報告發病數居丙類傳染病首位。

2026年6月廣東省法定傳染病報告發病、死亡統計表。（深圳大件事）

7月10日，廣東省疾病預防控制中心發佈《2026年7月廣東省健康風險提示》，提醒本月要重點關注登革熱、基孔肯雅熱、流行性感冒、新型冠狀病毒感染、手足口病和疱疹性咽峽炎、瘧疾、猴痘及伊波拉病毒病等重點傳染病，避免誤食毒蘑菇、鈎吻以及致病菌污染的食品，同時注意預防高溫中暑，守護身體健康與出行安全。