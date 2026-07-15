習近平上海考察強調高質量推進城市更新：做深做細做實各項工作

15日下午，習近平在上海市委書記陳吉寧和市長龔正陪同下，到位於上海黃浦區的半淞園路街道市民新村居民區考察調研，到訪當地退休居民住家與社區黨群服務站等地。新華社報道指，蔡奇與中共中央和國家機關有關部門負責官員陪同考察。



習近平在考察時強調，高質量推進城市更新是城市現代化建設的重要抓手，要全面踐行人民城市理念，堅持問需於民、問計於民、問效於民，做深做細做實城市更新各項工作，不斷增強居民群眾的獲得感、幸福感、安全感。



習近平指出，社區是城市治理體系的基本單元。要提高社區治理水平，推動資源、服務、管理等下沈基層一線，持續為基層減負賦能。要進一步加強黨建引領，積極探索社區黨組織領導下的居委會、業委會、物業服務企業協調運行新模式，建設完整社區和便民生活圈，用心用情為居民做好事、辦實事、解難事。

考察途中，習近平強調，當前，正處於防汛關鍵期，各地區各有關方面要樹牢底線思維、極限思維，密切關注雨情汛情和颱風形勢，深入細緻開展風險隱患排查，扎實做好防汛抗洪、搶險救災等工作，切實維護人民群眾生命財產安全。

習近平預計將參加17日於上海舉行的「2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議」。