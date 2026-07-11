習近平金正恩就《中朝友好條約》簽署65年互致賀電：兩國友好不變

中共中央總書記、國家主席習近平同朝鮮勞動黨總書記、國務委員會委員長金正恩就《中朝友好合作互助條約》簽訂65周年互致賀電，雙方重申維護中朝共同利益的決定決心不會改變。



習近平重申，無論國際形勢如何變化，中國黨和政府高度重視中朝傳統友好的堅定立場不會改變，對金正恩總書記同志領導朝鮮社會主義事業的堅定支持不會改變，維護中朝雙方共同利益和良好戰略環境的堅定決心不會改變。

習近平又指，相信在以總書記同志為首的朝鮮勞動黨領導下，朝鮮人民必將全面貫徹落實朝鮮勞動黨九大各項決策部署，在社會主義建設事業中不斷取得新的更大成就。

6月8日，中國國家主席習近平訪朝期間，在平壤室內體育館觀看演出時，與朝鮮領導人金正恩並肩而坐。(Reuters)

金正恩表示，朝中友好合作關係作為兩黨和兩國人民的戰略性選擇和共同寶貴財富，正在新的戰略高度得到升華和發展，並在復雜多變的國際局勢中，為維護兩國主權、安全和發展利益，捍衛地區乃至世界和平穩定作出重要貢獻。

金正恩強調，推動以社會主義為核心的朝中傳統友好合作關係順應時代變遷和兩國人民意願，並在各領域實現更活躍發展，是朝鮮黨和政府堅定不移的立場。我願同總書記同志一道，引領以悠久歷史和優秀傳統為基礎的朝中友誼邁向新高度，發展成為最強有力、最富戰略性的社會主義國家間關係典範。