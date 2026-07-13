習近平將出席2026世界人工智能大會開幕式並發表主旨講話

《央視新聞》消息，外交部發言人7月13日宣布，2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議將於7月17日至20日在上海舉行。國家主席習近平將出席大會開幕式並發表主旨講話。



7月13日，外交部發言人林劍主持例行記者會。林劍介紹，2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議將於7月17日至20日在上海舉行，主題是「智能夥伴 共創未來」。

習近平主席將出席大會開幕式並發表主旨講話，全面系統闡述中方對於人工智能發展和治理的政策立場和理念主張。中方已廣泛邀請各國政府官員、產學研界人士及國際組織的負責人來華共襄盛舉。

林劍表示，我們期待以本次大會為契機，為各方增進互信、凝聚共識，深化合作搭建平台，共同推動人工智能健康、安全、有序發展，使本次大會成為人工智能發展史上的一座里程碑。

全面展示中國人工智能發展成效

據《澎湃新聞》消息，7月17日至20日，2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議（WAIC）將在上海世博、張江、西岸「三地四館」啟幕。

這場由外交部、國家發展改革委、工業和信息化部等多部委與上海市人民政府共同主辦的國際盛會，將以超高規格與全新規模，全面展示中國人工智能發展成效，交流分享中國人工智能發展思路。

宣傳圖。（世界人工智能大會）

自2018年創辦以來，世界人工智能大會已歷經八載深耕。據悉，本屆大會以「智能夥伴 共創未來」為核心主題，展覽總面積首次突破10萬平方米，1100餘家企業參展，3000餘項展品集中亮相，超300款產品將實現全球首發。智算、具身兩大賽道各匯聚超200家企業，數十家龍頭鏈主、央國企及頭部外企攜生態夥伴共同參展，集中展示人工智能賦能千行百業的前沿實踐。