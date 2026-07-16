助截癱患者寫字　全球首款植入式腦機接口產品首場手術在中國完成

《新京報》引述上海市相關部門消息報道，今年3月博睿康醫療科技（上海）有限公司自主研發的植入式腦機接口手部運動功能代償系統（簡稱為「NEO腦機接口系統」）獲批上市後，首例商業化臨床手術7月13日在上海復旦大學附屬華山醫院完成。



據了解，「NEO腦機接口系統」在3月獲得中國三類醫療器械註冊證，成為全球首款獲批上市的植入式腦機接口產品。產品適用於因頸段脊髓損傷導致四肢癱瘓、手指無法完成抓握動作的患者，通過微創植入實現大腦意念控制手部運動，填補了長期未被滿足的臨床康復需求。手術中測試顯示，系統採集的硬膜外腦電信號穩定、質量良好。患者術後生命體徵目前平穩。



中國企業博睿康自研的半侵入式腦接機口系統。圖中透明頭模展示植入位置，黑色圓片為體外信號傳輸模塊，負責將腦部運動信號與外部設備連接，旁邊黑色裝置為腦信號傳輸與外部控制模塊，用於將腦部運動信號連接至機械手套系統。（博睿康公眾號）

據《央視新聞》此前介紹，該產品由腦機接口植入體、植入式腦電電極套件、腦電信號收發器、氣動手套設備、一次性手術工具包、腦電解碼軟件、醫用測試軟件、臨床管理軟件組成。產品適用於脊髓損傷的四肢癱瘓患者，可輔助患者實現手部抓握功能，填補了國際國內臨床空白，實現了全球侵入式腦機接口醫療器械0到1的突破。

上海研發全球首個植入式腦機接口產品獲批上市 讓癱瘓者徒手喝水

癱瘓患者植入腦機接口產品後，可抓握水瓶喝水。（上觀新聞）

據了解，這款醫療器械獲批前，已在内地11家三甲醫院開展多中心確證性臨床試驗。在手術以後的6個月，32個患者中有22例在沒有醫療器械的支持下，能夠完成抓握動作。其中，61歲的上海高位截癱患者老楊，植入該器械8個多月後，無需器械輔助，也能四肢活動，徒手喝水、單手舉起兩公斤啞鈴，手指甚至靈活到可抓取小黃豆、書寫文字，生活自理能力大幅提升。

該NEO腦機接口系統，採用了不同於美國Neuralink公司的技術路線，其獨創的「硬膜外植入式」方案，只需在顱骨上磨一個槽，將一枚硬幣大小的腦機接口植入，電極放置在硬腦膜外，不直接接觸大腦組織，受試者就能通過意念，將指揮手部運動的指令傳遞給氣動手套，完成抓握等動作。

微創植入體僅硬幣大小。（上觀新聞）

復旦大學附屬華山醫院院長毛穎此前受訪表示，華山醫院已經啓動全球首個腦機接口臨床隊列研究，在對32例臨床研究患者開展手部運動功能評估的基礎上，又進行了為期半年的患者神經功能康復評估，「未來，隨著技術成熟和產業鏈發展，腦機接口設備有望從高頸位脊髓損傷擴展到更多場景，譬如下肢功能恢復、語言功能重建等。」

毛穎強調，「我們會嚴格把握篩選腦機接口臨床研究對象及其適應證範圍，並嚴格通過倫理審批，絕不能把病人當試驗品，會在具備充分科學依據、徵得病人同意且保證不對病人造成額外損傷的情況下開展研究。」

毛穎稱，「當前的腦機接口技術還沒有到『打一個響指，或裝一個東西，第二天醒來就健步如飛』的地步。腦機接口也並非『裝上就能用』的神奇技術，而是需要大量訓練才能實現的康復過程，在此項臨床研究中，患者還需要每天進行6小時的康復訓練，持續一個月以上，才能取得顯著效果。」

《新京報》的報道稱，據不完全統計，中國現存脊髓損傷患者超370萬人，每年新增約9萬人，受傷時年齡在50歲以下的患者佔比70%以上。

據了解，中國腦機接口市場規模在2027年將達到55.8億元（人民幣，下同），年均增長率20%。業內普遍認為，未來腦機接口產業將進入穩步增長階段，醫療康復將成為主要驅動力，並逐步向更多應用場景延伸。

另據《上海證券報》，今年（2026年）前五個月，腦機接口融資超33宗，總額突破46億元人民幣，超過2025年全年。