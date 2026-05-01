中國自研腦機接口「北腦一號」臨床研究啟動　免費招募患者試驗

撰文：羊城晚報
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一枚硬幣大小的植入裝置置於硬腦膜外，通過解碼大腦運動意圖，驅動外部康復設備，幫助截癱患者完成訓練，甚至促進肢體功能恢復——曾帶有科幻色彩的腦機接口技術，正進一步走進臨床。

4月29日，南方醫院正式啟動「植入式腦機接口治療脊髓損傷後高位截癱」註冊臨床研究項目，面向因頸段脊髓損傷導致四肢癱瘓，且經過正規康復治療半年以上無進一步改善的患者，採用中國自主研發的「北腦一號」智能腦機系統，探索高位截癱治療新路徑。值得關注的是，本次研究面向符合條件患者免費招募，入組患者可免費參與臨床試驗，並獲得多學科專家團隊提供的診療及康復服務。

「北腦一號」智能機系統（羊城晚報提供）

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為受損神經「另闢通路」

據南方醫院神經外科龍浩主任醫師介紹，中國每年新增脊髓損傷患者數萬人，其中不少是青壯年。高位脊髓損傷導致的四肢癱瘓，是神經康復領域最具挑戰性的疾病之一。許多患者經過長期常規康復治療後進入平台期，功能改善有限，會逐漸喪失獨立生活能力，給個人、家庭及社會帶來沉重負擔，這類患者對新型神經修復技術的需求極為迫切。

「北腦一號」智能腦機系統置於大腦硬膜外的信號處理器與柔性高密度薄膜電極（羊城晚報提供）

與傳統肌肉神經重建不同，「北腦一號」更像是在受損脊髓旁搭建一條新的「神經指令專線」。該系統採用128通道超薄柔性電極，通過微創手術貼附於硬腦膜外，即時採集並解碼運動皮層信號，再驅動腦控手套、外骨骼等康復設備，形成「想動—能動—促恢復」的主動康復閉環。

它不僅是功能代償，更希望推動神經重塑康復。

龍浩說，腦機接口不是替代傳統康復，而是在神經環路受損後，幫助患者重新走出一條新路徑。

根據項目設計，患者術後將接受3至6個月系統化訓練，重點評估上肢活動能力、手部抓握功能等恢復情況。

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國產腦機接口邁向臨床轉化

此次臨床研究採用的「北腦一號」，是中國自主研發的植入式腦機接口系統。北京芯智達神經技術有限公司總經理助理謝珏介紹，「北腦一號」是全球首款百通道以上無線全植入式半侵入腦機接口產品，截至目前已累計完成13例人體臨床植入，最長植入周期超過14個月，設備安全運行時長突破45000小時。

在前期病例中，一名因車禍致高位脊髓損傷患者，植入系統並接受訓練後，6個月內逐步實現從基礎抓握到雙指精細操作；另一位完全性脊髓損傷患者，通過腦機接口聯合脊髓電刺激與外骨骼訓練，神經功能分級由A級提升至C級，術後可藉助單拐獨立行走百米。

這項技術正幫助患者從功能代償邁向功能重建。
謝珏

據介紹，該註冊臨床計劃今年完成全部受試者入組，後續將推動第三類醫療器械註冊申報，加速產品臨床應用落地。

南方醫院佈局腦機接口前沿探索

項目啟動背後，也是南方醫院近年來腦機接口臨床轉化佈局的集中呈現。記者了解到，醫院已成立腦機接口創新研究中心與腦磁成像中心，整合神經外科、康復醫學科、神經內科、影像中心等多學科資源，圍繞腦信號採集、神經解碼、閉環調控等方向開展研究。

此前，龍浩團隊已探索「脊髓電刺激+AI主動反饋康復+外骨骼」系統訓練，並幫助一名16歲截癱患者實現功能恢復突破。

此前，龍浩團隊已探索「脊髓電刺激+AI主動反饋康復+外骨骼」系統訓練，並幫助一名16歲截癱患者實現功能恢復突破。（羊城晚報提供）

活動現場，南方醫院神經外科主任醫師漆松濤介紹，高位截癱治療長期面臨瓶頸，而腦機接口讓過去被認為難以突破的問題出現新的可能。此次加入註冊臨床研究，也是醫院參與前沿神經修復技術轉化的重要一步。南方醫院藥物臨床試驗中心主任兼I期臨床研究室主任許重遠則表示，項目將在嚴格倫理規範下推進，確保受試者權益保護與臨床研究質量並重。

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免費招募患者參與臨床研究

隨着項目啟動，患者公開招募同步開啟。

龍浩介紹，參與研究的患者預期經過3至6個月的腦機接口輔助康復訓練，能夠引導神經重塑，讓神經環路重新走出一條新路徑，從而恢復已經失去的神經功能。

此次研究主要納入符合以下條件的人群：18周歲≤年齡≤65周歲，性別不限；頸段脊髓損傷導致四肢癱瘓12個月以上，且已經過住院康復治療，上肢運動功能無進一步改善；在坐位無輔助情況下，徒手可以觸碰嘴巴，但不能抓握水杯；雙側視力或矯正視力正常，聽力正常，語言理解能力正常；自願參加臨床試驗，依從性良好，能夠配合完成該研究要求的相關檢查、腦機訓練及隨訪流程。

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符合條件者可免費參與本次臨床試驗，接受植入式腦機接口輔助康復訓練及多學科團隊診療服務。即日起，有意向且可能符合條件的患者及家屬，可通過掃描項目專屬二維碼進行訊息登記和初步篩查，或前往南方醫院「腦機接口諮詢評估門診」接受進一步評估。

「科研的最終目標，是幫助神經功能障礙患者重新獲得獨立生活能力。」龍浩說。當「想動就能動」從實驗室走向臨床，腦機接口或許正在為截癱患者打開新的希望之門。

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