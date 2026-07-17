上海世界人工智能大會開幕　華為Atlas 950 SuperPoD亮相引關注

2026世界人工智能大會（WAIC）暨人工智能全球治理高級別會議今（17日）起至20日在上海舉行，大會將展出超3000項展品，其中就包括備受關注的晶片集群華為Atlas 950 SuperPoD（超節點）、全球首款「AI代理手機」。



華為表示，這標誌著昇騰在超大規模算力基礎設施領域再上新台階，為大模型時代提供堅實算力支撐。據了解，Atlas 950 SuperPoD於2025年9月華為全聯接大會上由輪值董事長徐直軍正式發布，此次為真機首次公開亮相。



Atlas 950 SuperPoD真機將正式亮相。這款源自深圳的超大規模算力基礎設施持續迭代升級，為大模型時代提供堅實算力支撐，成為中國人工智能產業高速發展的發動機。目前，華為已構建從晶片、集群、軟件棧、開發框架到行業應用的全棧自主可控AI計算生態。

Atlas 950 SuperPoD於2025年9月華為全聯接大會上由輪值董事長徐直軍正式發布，此次WAIC為真機首次公開亮相。（網絡圖片）

2018年創辦以來，WAIC已舉辦八屆。近年以來，隨著模型、AI代理、物理AI等應用技術的發展逐漸成熟，關注度逐步升高。據了解，本屆大會以「智能夥伴 共創未來」為核心主題，展覽總面積首次突破10萬平方米，1100餘家企業參展，3000餘項展品集中亮相，超300款產品將實現全球首發。

此外，東方算芯也將公布全鏈路國產化，號稱全球首顆軟體定義近存計算3D晶片「DF1000」。而人形機械人製造商智元機器人也將帶來最新旗艦產品，具強大感知與自主算力的「遠征A3 Ultra」。

MiniMax則帶來圍繞最新模型M3打造的MiniMax Hub、AI程式設計工具MiniMax Code等應用生態。中興通訊旗下努比亞手機預告將正式公布號稱全球首款「AI代理手機」。

7月16日，成立世界人工智能合作組織協定簽署儀式在上海舉行，外交部長王毅出席並代表中國政府簽署協定。29個國家代表簽署協定，成為創始成員國。（外交部）

此次前往參展的深圳企業超過120家，涵蓋AI技術與算法、大模型與生成式AI、機械人與智能硬件、算力芯片基礎設施、行業AI應用等多個行業領域。此外，本次參展的深圳具身智能及智能硬件相關企業超40家，它們串聯起產業鏈各個環節，推動中國人形機械人產業升級。