中國成立世界人工智能合作組織29國參與　促進AI國際合作全球治理

2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議將於7月17日至20日開展。7月16日，成立世界人工智能合作組織協定簽署儀式在上海舉行，外交部長王毅出席並代表中國政府簽署協定。哈薩克斯坦、老撾、巴基斯坦、俄羅斯、印度尼西亞等29個國家代表簽署協定，成為創始成員國。



7月16日，成立世界人工智能合作組織協定簽署儀式在上海舉行，外交部長王毅出席並代表中國政府簽署協定。29個國家代表簽署協定，成為創始成員國。（外交部）

7月16日，成立世界人工智能合作組織協定簽署儀式在上海舉行，外交部長王毅出席並代表中國政府簽署協定。29個國家代表簽署協定，成為創始成員國。（外交部）

世界AI合作組織總部設上海 29國簽署協定

據外交部消息，協定明確，世界人工智能合作組織是獨立的政府間國際組織，遵循《聯合國憲章》宗旨，秉持共商共建共享理念，堅持以人為本原則，組織總部設在中國上海。

世界人工智能合作組織旨在促進人工智能國際合作和全球治理，確保人工智能朝著有益、安全、公平方向健康有序發展，造福全人類。

7月16日，成立世界人工智能合作組織協定簽署儀式在上海舉行，外交部長王毅出席並代表中國政府簽署協定。29個國家代表簽署協定，成為創始成員國。（外交部）

消息指出，哈薩克斯坦副總理兼人工智能和數字發展部部長馬迪耶夫、老撾副總理兼外長通沙萬、巴基斯坦副總理兼外長達爾、俄羅斯總統辦公廳副主任奧列什金、印度尼西亞經濟統籌部部長艾爾朗加等29個國家代表簽署協定，成為創始成員國。聯合國秘書長古特雷斯等國家和國際組織代表出席儀式。

7月16日，成立世界人工智能合作組織協定簽署儀式在上海舉行，外交部長王毅出席並代表中國政府簽署協定。29個國家代表簽署協定，成為創始成員國。（外交部）

王毅會見巴基斯坦外交部長：避免世界出現智慧鴻溝

16日晚，王毅在上海會見赴陸出席世界人工智能大會的巴基斯坦副總理兼外交部長達爾時表示，中國作為負責任大國，與志同道合國家推動建立世界人工智能合作組織，旨在凝聚國際共識，推動務實合作，加強能力建設，讓各國特別是全球南方國家在智慧化浪潮中平等受益，避免世界出現智慧鴻溝。

16日晚，王毅在上海會見赴陸出席世界人工智能大會的巴基斯坦副總理兼外交部長達爾。（外交部）

王毅表示，中方願與巴方加強協調合作，推動人工智能向善普惠發展，協助發展中國家經濟成長，也帶動全球科技創新進步。