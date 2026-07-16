前日本AV女優浜崎真緒曝不去台灣發展原因　直言「酬勞亞洲最低」

日本前AV女優濱崎真緒（又譯作浜崎真緒）退出AV界後，轉型當DJ並且移居到香港，15日她在Threads發文，針對網友詢問她「為什麼不選擇來台灣發展」做出回應，坦言自己其實曾多次思考這個問題，但始終難以啟齒，如今則直接說出心中的真實想法，引發網友熱烈討論。



濱崎真緒表示，每次都有人留言問她，台灣有許多日本女優來工作，為什麼她沒有選擇長住台灣發展。她坦言，這個問題讓她掙扎過很多次，「不知道怎樣說」，因為說得太直接似乎也不太好。

浜崎真緒（IG@maohamasaki_official）

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她進一步解釋，若日本女優長期待在台灣，自己的市場價值反而可能降低，「這麼多女優過來，競爭力也很大，我為什麼要從日本跟大家競爭到台灣？」她認為，若以整體工作環境來看，台灣並非她的首選。

除了市場競爭之外，濱崎真緒也提到安全因素。她表示，自己一直很擔心發生大地震，「很幸運每次日本大地震我都不在日本。」此外，她也提到，常常聽到台灣民眾提及中國大陸可能對台動武，因此直言：

那我為什麼要選一個將會打仗的地方？

不過，濱崎真緒也強調，這些都只是她個人的感受，並不是認為台灣不好。她認為，來台旅遊或短期工作都沒有問題，但若是長期工作，現實面仍需要考量。

最後，她也坦率點出收入問題，表示目前台灣店家開出的工作酬勞，是她在亞洲各地接案中最低的，因此忍不住反問粉絲：「那我應該來台灣嗎？」她也向網友喊話，希望大家告訴她：

台灣有什麼能給我發展？

貼文曝光後，引發不少網友討論，有人認為她只是從市場與收入角度分析，也有人認同每位藝人都會以自身發展與待遇作為考量，當然也有網友開酸「講白一點就是你在台灣沒那個價錢」，之後她又再發文表示「吃錯誠實豆沙包。大家不用認真。我很喜歡去夜市。臭豆腐很好吃，愛你」。

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