七七事變89周年｜日本口罩在華搞七夕營銷捱轟　官媒批：吃飯砸鍋

日本口罩品牌PITTA_MASK於7月6日在中國社交媒體發佈「明天就是七夕了」的營銷內容，將7月7日（七七事變紀念日）錯當七夕（今年七夕實為8月19日）事件引發內地網民強烈不滿，官媒《北京日報》發文狠批該品牌在歷史問題上裝糊塗甚至踩紅線，直指這是「吃飯砸鍋」的行為。



錯將國恥當浪漫

據《北京日報》，7月6日下午，PITTA_MASK發佈帶抽獎性質的營銷帖文，文案稱「明天就是七夕了」，並配以浪漫氛圍圖片。但品牌口中的「明天」正是7月7日——1937年七七事變爆發、日本全面侵華戰爭開始的日子。今年正值「七七事變」發生89周年，對中國人而言，這一天絕非適合商業促銷的浪漫節點。

「盧溝橋事變」爆發後，侵華日軍開始了全面的對華戰爭。 (網上圖片)

值得注意的是，日本的七夕日期與漢字文化圈的其他國家地區的農曆七月初七不同，日本在明治維新後把七夕由農曆改為公歷（又稱格里曆）的七月七日。

但有網民指出，該品牌深耕中國市場多年，過去三年的七夕節，該品牌均準確按農曆節點營銷，理應熟知中國傳統節日規則。因此，不少網民認為此次並非品牌方單純日期疏忽，而是刻意將國恥日包裝成浪漫節日。報道指出，評論區有不少網民嚴肅提醒歷史痛點，但品牌方長時間視而不見，隔了一夜仍未刪帖致歉。

官方介紹顯示，PITTA是日本ARAX株式會社下的品牌。ARAX株式會社主要方向為醫藥品生產，注重產品的功效性與安全性，追求健康的生活方式與態度。作為醫藥企業隸屬品牌，PITTA對於花粉症、粉塵過敏、霧霾抵抗有其獨特的優勢。很多內地明星都是該品牌產品的喜愛者。

該品牌稱，很多內地明星都是該品牌產品的喜愛者。（網絡圖片）

官媒狠批：中國市場開放包容，但不是某些人吃飯砸鍋的理由

《北京日報》發文指出，退一步講，就算日期確有疏忽，但品牌方在網民提醒後仍不處理，無論是「故意裝瞎」還是「根本無所謂」，都「夠噁心了」。評論強調，模糊關鍵節點就是在模糊歷史真相。

文章批評，長期以來日本國內歷史修正主義橫行，七七事變在當地教科書中早已「消失」，甚至顛倒黑白。這種扭曲價值正不斷投射到現實，從品牌營運的無知無畏，到動漫IP的擦邊「拜鬼」，某些日本商家既想賺中國消費者的錢，又總在歷史問題上裝糊塗甚至踩紅線。

《北京日報》發文稱，在維護歷史正義、民族大義的問題上，中國人「絕不容任何挑釁」。（電商平台截圖）

文章最後強調，中國市場開放包容，但「這不是某些人吃飯砸鍋的理由」，在維護歷史正義、民族大義的問題上，中國人「絕不容任何挑釁」。