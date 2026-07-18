重慶山泥傾瀉｜事故造成8死34失聯　山體崩塌前後對比圖公布

據《央視新聞》消息，7月17日上午，重慶市彭水縣漢葭街道突發山體崩塌（又稱山泥傾瀉），導致下方多棟居民樓垮塌，部分人員被埋。據重慶市彭水縣山體崩塌搶險救援現場新聞發佈會消息，截至目前，現場已累計搜救出18人，其中8人死亡，10人被送醫院救治，另有34人失聯。



事故發生後，國家主席習近平高度重視並作出重要指示，財政部、應急管理部緊急預撥人民幣5000萬元人民幣中央自然災害救災資金，支持重慶開展山體崩塌應急搶險救援和受災群眾救助工作。



重慶山泥傾瀉事故救援現場。（人民網）

重慶山泥傾瀉事故救援現場。（人民網）

彭水自治縣委會副書記、縣長任序江在新聞發佈會上表示，17日上午8時許，彭水縣漢葭街道沙坨社區網格員進行日常巡查時，發現畫廊路段山體出現零星落石，第一時間發出險情預警。當地街道迅速組織週邊群眾緊急撤離，在群眾轉移過程中，山體突發大面積崩塌。此次險情處置中，成功安全轉移群眾1100餘名，其中提前轉移崩塌核心區域群眾60餘人，有效規避了更大規模人員傷亡。

重慶山泥傾瀉事故救援現場。（人民網）

重慶山泥傾瀉事故救援現場。（人民網）

重慶山泥傾瀉事故救援現場。（人民網）

自然資源部開展應急處置影片調度，對重慶彭水縣山體崩塌應急處置工作進行部署，會商研判風險，並編製了災前災後遙感影像平面對比圖、實景三維對比圖等，提供前方救援指揮部使用，並同步協調遙感衛星影像獲取工作。

自然資源部編製了災前災後遙感影像平面對比圖、實景三維對比圖等，提供前方救援指揮部使用。（央視新聞）