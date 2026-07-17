有片｜重慶彭水山泥傾瀉疑煙花廠爆炸引發　目擊者：有客車被埋

7月17日淩晨，重慶彭水烏江三橋附近發生山體垮塌（又稱山泥傾瀉），多棟民房受損，有人員被埋。據當地居民表示，事發位置有一個煙花爆竹廠，當時很多人聽到類似爆炸聲的岩石崩塌聲，巨大聲響導致山體連續垮塌多次，有一輛路過的客車被壓在下面。



多棟建築物受損，塌方山體掩埋部份城區道路。（影片截圖）

據《大象新聞》報道，彭水三橋附近居民謝女士稱，事發位置有一個煙花爆竹廠，早上附近居民聽到很大的聲音岩石崩塌的聲音，跟爆炸一樣。導致山體垮塌下來，連續垮塌了多次：「本來遭爆炸了過後，它那個地質都鬆了嘛，後來陸陸續續又垮下來」。據她初步統計，現場垮塌房屋大概有十二三棟，同時還有一輛路過的客車壓在下面。

據此前報道，現場畫面顯示，居民樓旁的山體出現大面積垮塌，多人緊急跑出避難。多棟建築物受損，塌方山體掩埋部份城區道路。

重慶彭水烏江三橋附近發生山體垮塌。（央視新聞）

另據《新黃河》報道，據影片拍攝者稱事發地為重慶市彭水苗族土家族自治縣。事發地附近商戶表示，上午9時許傳來一聲巨響，發現是山體垮塌。另一位商戶表示，救護車正不斷趕往現場。

據《新京報》報道，應急管理部啟動國家地質災害二級應急響應，部長張成中率工作組趕赴現場指導救援處置。接報後，張成中立即調度部署搶險救援工作，要求全力搜救被困人員，迅速核清人數，科學開展救援，防止次生災害。

同時，應急管理部調派自然災害工程應急救援中心（中國安能集團）專業救援力量100人攜帶裝備趕赴現場處置。國家綜合性消防救援隊伍49車206人已赴現場開展救援。