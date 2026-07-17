重慶山泥傾瀉｜習近平指示：要科學組織搜救　中央急撥5000萬救災

7月17日，重慶彭水烏江三橋附近發生山體垮塌（又稱山泥傾瀉），導致多棟居民樓被掩埋、人員被困。事故發生後，國家主席習近平高度重視並作出重要指示指出，重慶彭水縣發生山體崩塌造成多人失聯，要科學組織搜救，防止發生次生災害，妥善做好傷員救治、善後處置等工作。



另外，財政部、應急管理部緊急預撥5000萬元（人民幣，下同）中央自然災害救災資金，支持重慶開展山體崩塌應急搶險救援和受災群眾救助工作。



事發區現場超800人在救援。（南方都市報）

據新華社報道，習近平高度重視重慶彭水山泥傾瀉，並作出重要指示指出山體崩塌造成多人失聯，要科學組織搜救，防止發生次生災害，妥善做好傷員救治、善後處置等工作。要查明原因，舉一反三，深入排查消除地質災害等隱患。

習近平強調，各地區各有關部門要進一步落實安全工作責任，加強監測預警和巡查排險，抓實抓細各項工作，切實保障人民群眾生命財產安全。

多棟建築物受損，塌方山體掩埋部份城區道路。（影片截圖）

國務院總理李強作出批示指出，要指導幫助重慶市全力開展救援處置、傷員救治、受災群眾安置等工作，並嚴防次生災害。要進一步壓實各地各有關方面責任，全面排查風險隱患，紮實做好災害防範應對。

根據習近平重要指示和李強要求，國務院副總理張國清率有關部門負責同志趕赴現場指導救援處置工作。重慶已組織力量全力做好現場搜救、傷員救治和善後處置等工作。目前，有關工作正在進行中。

事故發生後，財政部、應急管理部緊急預撥5000萬元中央自然災害救災資金，支持重慶開展山體崩塌應急搶險救援和受災群眾救助工作。重點做好人員搜救、排危除險等應急處置、開展次生災害隱患排查、受災群眾轉移安置以及倒損民房修復等工作。