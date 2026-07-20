首相見習近平當日　遭台灣取消入境便利　柬埔寨：堅持｢一中｣立場

據「中國駐柬埔寨使館」微信公眾號消息，2026年7月17日，台灣當局外事部門宣布取消對柬埔寨的所謂「簽證」便利措施，聲稱「柬埔寨背叛了台灣的善意，轉而發聲支持一個中國政策」。對此，柬埔寨外交與國際合作部表示，柬方視台灣為中國的一個省，不會改變堅持一個中國政策的立場。



17日，國家主席習近平在上海西郊賓館，會見柬埔寨首相洪瑪奈。（央視新聞截圖）

據台媒報道，台灣外事部門17日表示，台灣自2018年8月起，向柬埔寨國民開放「東南亞國家人民來台先行上網查核」（TAC）有條件式免簽，以及「觀宏專案」等簽證便利措施，以促進雙邊民間往來交流。惟柬埔寨長期未以平等互惠方式回應，且屢次配合中國大陸發表「貶抑主權甚至隱含支持大陸武統的不當聲明」；另外，考慮到近期諸多跨國重大詐騙案件亦與柬埔寨有關，故自8月1日起，停止對柬埔寨適用上述簽證便利措施。

中柬聯合公報稱，柬埔寨僅承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。（視覺中國）

對此，柬埔寨外交部回應表示，柬埔寨始終視台灣為中國的一個省，並堅定奉行一個中國政策，這一立場不會改變。中國駐柬埔寨大使館微信公眾號也轉發，稱「柬埔寨政府不懼壓力，重申堅定奉行一個中國政策」。

中國駐柬埔寨大使館微信公眾號轉載柬埔寨外交部聲明。

值得注意的是，台灣外事部門發表公告的當日（17日），中國國家主席習近平在上海西郊賓館，會見來華出席2026世界人工智能大會並進行工作訪問的柬埔寨首相洪瑪奈。雙方就深化兩國互信、擴大貿易、以及傳統和新興產業的發展等進行交流，並皆表示將加大力度聯手打擊電信詐騙、網賭等跨國犯罪。