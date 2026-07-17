習近平晤柬埔寨首相洪瑪奈：培育AI數字經濟、聯手嚴打網賭電詐

17日，國家主席習近平在上海西郊賓館，會見來華出席2026世界人工智能大會並進行工作訪問的柬埔寨首相洪瑪奈。習近平指出，雙方要加快「工業發展走廊」和「魚米走廊」建設，優化電力、農業等傳統產業，並培育AI數字經濟及聯手打擊網賭電詐等跨境犯罪。洪瑪奈表示，願與中方深化政治互信，擴大兩國貿易，開展基礎設施等重大項目合作，並加大力度打擊電信詐騙。



7月17日上午，國家主席習近平出席2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議開幕式並發表主旨講話。（路透社）

據央視新聞報道，習近平指出，中柬兩國同舟共濟，鐵杆友誼歷經風雨考驗。雙方要傳承兩國老一輩領導人締造的深厚情誼，增進戰略互信，充實「鑽石六邊」合作內涵，推動新時代全天候中柬命運共同體建設邁向更高水平。

習近平強調，今年是柬埔寨人民黨成立75周年，中方願與柬方加強治黨治國經驗交流。雙方要發揮政府間協調委員會作用，加快「工業發展走廊」和「魚米走廊」建設，優化電力、農業等傳統產業，培育人工智能、數字經濟等新興產業

習近平還提出，要用好中柬外交、國防、公安」3+3」戰略對話機制，連手嚴厲打擊制假走私、網賭電騙等跨境犯罪。針對柬泰邊境爭端，他表示鞏固停火、建立互信符合雙方長遠利益，中方支持雙方通過對話談判解決。

柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet，又譯洪瑪奈）。(Reuters)

洪瑪奈祝賀中國成功舉辦2026世界人工智能大會，並指習近平提出的人工智能全球治理的理念意義重大。他強調，不論國際形勢如何變化，柬方密切對華友好合作的政策決不改變，並堅定奉行一個中國原則。

洪瑪奈表示，願與中方深化政治互信，擴大兩國貿易與基建等項目合作，並加大力度打擊電信詐騙。他亦感謝中方在柬泰爭端中積極勸和促談，柬方將堅持對話談判以緩和局勢。