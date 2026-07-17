習近平晤柬埔寨首相洪瑪奈：培育AI數字經濟、聯手嚴打網賭電詐
撰文：許祺安
出版：更新：
17日，國家主席習近平在上海西郊賓館，會見來華出席2026世界人工智能大會並進行工作訪問的柬埔寨首相洪瑪奈。習近平指出，雙方要加快「工業發展走廊」和「魚米走廊」建設，優化電力、農業等傳統產業，並培育AI數字經濟及聯手打擊網賭電詐等跨境犯罪。洪瑪奈表示，願與中方深化政治互信，擴大兩國貿易，開展基礎設施等重大項目合作，並加大力度打擊電信詐騙。
據央視新聞報道，習近平指出，中柬兩國同舟共濟，鐵杆友誼歷經風雨考驗。雙方要傳承兩國老一輩領導人締造的深厚情誼，增進戰略互信，充實「鑽石六邊」合作內涵，推動新時代全天候中柬命運共同體建設邁向更高水平。
習近平強調，今年是柬埔寨人民黨成立75周年，中方願與柬方加強治黨治國經驗交流。雙方要發揮政府間協調委員會作用，加快「工業發展走廊」和「魚米走廊」建設，優化電力、農業等傳統產業，培育人工智能、數字經濟等新興產業
習近平還提出，要用好中柬外交、國防、公安」3+3」戰略對話機制，連手嚴厲打擊制假走私、網賭電騙等跨境犯罪。針對柬泰邊境爭端，他表示鞏固停火、建立互信符合雙方長遠利益，中方支持雙方通過對話談判解決。
洪瑪奈祝賀中國成功舉辦2026世界人工智能大會，並指習近平提出的人工智能全球治理的理念意義重大。他強調，不論國際形勢如何變化，柬方密切對華友好合作的政策決不改變，並堅定奉行一個中國原則。
洪瑪奈表示，願與中方深化政治互信，擴大兩國貿易與基建等項目合作，並加大力度打擊電信詐騙。他亦感謝中方在柬泰爭端中積極勸和促談，柬方將堅持對話談判以緩和局勢。
習近平晤泰總理阿努廷：加快鐵路建設、深化AI合作、打擊網賭電騙習近平出席世界AI大會鼓勵AI開源共享：早日形成全球治理框架習近平上海考察強調高質量推進城市更新：做深做細做實各項工作習近平將出席2026世界人工智能大會開幕式並發表主旨講話