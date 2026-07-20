有片｜中菲仁愛礁爆衝突　中方斥菲方蓄意挑釁　菲水兵遭棍擊頭部

7月20日上午，中國海警與菲律賓海軍人員在仁愛礁附近海域爆發近距離衝突。菲律賓軍方指責中方用木製警棍毆打一名菲海軍人員頭部，導致其頭部受傷；中國海警局則發表聲明指菲律賓非法「坐灘」艦艇釋放橡皮艇，以危險方式衝撞中方巡邏艇。



7月20日上午，中國海警與菲律賓海軍人員在仁愛礁附近海域爆發近距離衝突。（微博＠玉淵譚天）

7月20日上午，中國海警與菲律賓海軍人員在仁愛礁附近海域爆發近距離衝突。（微博＠玉淵譚天）

菲方稱，中方人員「作出暴力且具攻擊性的反應」，用木棍擊打一名菲海軍人員頭部，致其受傷。（菲律賓武裝部隊臉書視頻截圖）

菲方稱，中方人員「作出暴力且具攻擊性的反應」，用木棍擊打一名菲海軍人員頭部，致其受傷。（菲律賓武裝部隊臉書）

菲軍稱水兵遭棍擊頭部

菲律賓軍方在臉書發佈聲明稱，星期一（7月20日），一艘隸屬中國海警21560艦、載有八人的中國海警剛性充氣艇，駛近並繞行停泊在仁愛礁（菲稱阿雲津礁）上的軍艦「馬德雷山號」（BRP Sierra Madre），期間拍攝照片和影片。

菲律賓隨後派出兩艘橡皮艇前往驅離。聲明稱，中方人員「作出暴力且具攻擊性的反應」，用木棍擊打一名菲海軍人員頭部，致其受傷。

7月20日上午，中國海警與菲律賓海軍人員在仁愛礁附近海域爆發近距離衝突。（微博＠玉淵譚天）

菲方稱，中方人員「作出暴力且具攻擊性的反應」，用木棍擊打一名菲海軍人員頭部，致其受傷。（菲律賓武裝部隊臉書視頻截圖）

中方回應：菲方人員首先用划槳、長棍等工具惡意攻擊

同日，中國海警發文稱，7月20日上午9時許，中國海警1艘小型巡邏艇位中國仁愛礁附近海域例行巡邏時，菲律賓非法「坐灘」57號艦釋放2艘橡皮艇，無視我多次明確警告，以危險方式快速接近並圍頂衝撞中方巡邏艇，其間，菲方人員首先使用划槳、長棍等工具惡意攻擊中方執法人員。

菲律賓海軍「馬德雷山」號登陸艦。（央視新聞）

中方依法依規採取喊話警告、機動繞航、對等反制等措施穩控現場局勢，最大限度保持理性克制。事發後，菲方歪曲事實、反誣中方，純屬顛倒黑白。我們要求菲方立即停止侵權挑釁和不實炒作。

中國海警表示，將持續依法在包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

1999年5月9日，菲律賓海軍「馬德雷山」號登陸艦以所謂「技術故障擱淺」為由，在仁愛礁非法「坐灘」。菲方此後多次明確表示將拖走該軍艦，但多年來，菲方不但未拖走該軍艦，還企圖對其大規模維修加固，實現對仁愛礁永久佔領。