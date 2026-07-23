菲律賓2公務船闖黃岩島海域　中國海警噴射水炮依法驅離｜有片

今日（7月23日）菲律賓兩艘公務船再闖黃岩島海域，中國海警局新聞發言人就此表示，中國海警依法驅離菲船，並強調中國對黃岩島海域的領土主權。今日下午，央視新聞公布現場畫面，中國海警對菲律賓船隻進行警示性水炮噴射，最終被驅離駛去。



影片中，中國海警對菲律賓侵闖船隻進行喊話警告，表示「你船即將進入中華人民共和國黃岩島領海，現對你提出警告，要求你船立即停止非法行為」。菲律賓船隻靠近中國海警船時，中方對菲船進行警示性水炮噴射，2艘菲船其後駛離。

據央視新聞報道，7月23日，中國海警局新聞發言人就菲公務船侵闖中國黃巖島管轄海域發表談話。

中國海警局新聞發言人姜略表示，7月23日，菲律賓3012、3018兩艘公務船不顧中方一再勸阻和警告，執意侵闖中國黃巖島管轄海域。中國海警依法對菲船採取跟監外逼、攔阻管制等必要措施予以驅離，現場操作專業規範、正當合法。黃巖島是中國固有領土。我們敦促菲方立即停止侵權挑釁行徑。中國海警將依法持續在黃巖島海域開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。