菲律賓2公務船再闖黃岩島海域　中國海警局：依法驅離維護主權

今日（7月23日）菲律賓兩艘公務船再闖黃岩島海域，中國海警局新聞發言人就此表示，中國海警依法驅離菲船，並強調中國對黃岩島海域的領土主權。



據央視新聞報道，7月23日，中國海警局新聞發言人就菲公務船侵闖中國黃巖島管轄海域發表談話。

2026年5月，南部戰區在黃岩島巡邏。（南部戰區）

中國海警局新聞發言人姜略表示，7月23日，菲律賓3012、3018兩艘公務船不顧中方一再勸阻和警告，執意侵闖中國黃巖島管轄海域。中國海警依法對菲船採取跟監外逼、攔阻管制等必要措施予以驅離，現場操作專業規範、正當合法。黃巖島是中國固有領土。我們敦促菲方立即停止侵權挑釁行徑。中國海警將依法持續在黃巖島海域開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

另據此前報道，7月20日，中菲在南海黃岩島仁愛礁海域發生衝突。中國海警1艘小型巡邏艇在仁愛礁附近海域進行例行巡邏時，菲律賓非法「坐灘」57號艦釋放2艘橡皮艇。菲方無視中方多次明確警告，以危險方式快速接近並圍頂衝撞中方巡邏艇。其間，菲方人員率先使用劃槳、長棍等工具惡意攻擊中方執法人員。

事件引發中方強烈不滿，外交部邊海司負責人於2026年7月21日緊急召見菲律賓駐華大使，就菲方在仁愛礁的挑釁及襲擊行為提出嚴正交涉。