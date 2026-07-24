菲方組織多艘漁船非法聚集黃岩島海域　中國海警局：堅決維護主權

據「中國海警」微信公眾號7月24日消息，中國海警局新聞發言人姜略就菲位南海多點生事、蓄意挑釁發表談話。姜略表示，菲律賓組織多艘公務船、漁船位中國黃岩島管轄海域非法聚集，中方正告菲方立即停止侵權挑釁行徑，中國海警將持續依法在中國管轄海域開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。



2026年6月30日，中國海警船在黃岩島巡邏。（影片截圖）

姜略表示，7月24日，菲律賓組織7艘公務船、3艘海警艦、1艘運魚船，並唆使大量漁船位中國黃岩島管轄海域非法聚集。其間，菲3001、3005、3017三艘公務船不顧中國海警一再勸阻和警告，執意侵闖中國黃岩島領海。中國海警依法對菲侵權船隻採取喊話警告、攔阻管制、水炮噴射等必要措施予以堅決驅離，現場操作專業規範、正當合法。

南部戰區在黃岩島巡邏。（南部戰區）

姜略指出，菲繼7月20日位仁愛礁暴力襲擊中國海警執法人員後，又連續兩天派艦船侵闖中國黃岩島管轄海域，在南海多點生事、蓄意挑釁，嚴重侵犯中方主權和海洋權益，嚴重破壞南海和平穩定。我們正告菲方立即停止侵權挑釁行徑，否則由此產生的一切後果由菲方承擔。中國海警將持續依法在中國管轄海域開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

菲律賓2公務船闖黃岩島海域 中國海警噴射水炮依法驅離｜有片

據此前報道，7月23日，菲方兩艘公務船再闖黃岩島海域。央視新聞公布的現場畫面顯示，中國海警對菲律賓船隻進行警示性水炮噴射，最終被驅離駛去。

影片中，中國海警對菲律賓侵闖船隻進行喊話警告，表示「你船即將進入中華人民共和國黃岩島領海，現對你提出警告，要求你船立即停止非法行為」。菲律賓船隻靠近中國海警船時，中方對菲船進行警示性水炮噴射，2艘菲船其後駛離。