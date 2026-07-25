颱風紅霞｜中央氣象台：今晚至明日早晨將在香港到惠來一帶登陸

央視今日（25日）早上報道，據內地中央氣象台指，今年第12號颱風「紅霞」已於今日（25日）早晨由強熱帶風暴級加強為颱風級，預測今日夜間至26日早晨將在香港到廣東惠來一帶沿海登陸（35-42米/秒，12-14級，颱風級或強颱風級），登陸後轉向偏北方向移動，強度逐漸減弱。



內地預測，颱風「紅霞」今天夜間至26日早晨將在香港到廣東惠來一帶沿海登陸。（中央氣象台）

報道指，今日（25日）早晨5點鐘，「紅霞」中心位於廣東汕尾東南方向約450公里的南海東北部海面上，就是北緯20.3度、東經118.8度，中心附近最大風力有12級（33米/秒），中心最低氣壓為975百帕，七級風圈半徑150-280公里，十級風圈半徑50公里。

預計，「紅霞」將以每小時20公里左右的速度向西偏北方向移動，強度逐漸加強，並向粵東沿海靠近，今日夜間至26日早晨將在香港到廣東惠來一帶沿海登陸（35-42米/秒，12-14級，颱風級或強颱風級），登陸後轉向偏北方向移動，強度逐漸減弱。

中央氣象台又預計，25日早上8時至26日早上8時，南海東北部、巴士海峽、台灣海峽、東海南部、台灣南部沿海、福建沿海、廣東中東部沿海將有6-8級大風、陣風9-10級，其中巴士海峽、南海東北部的部分海域風力可達9-10級、陣風11-12級，颱風中心經過的海域或地區風力有11-13級，陣風14-15級。

內地預測，颱風「紅霞」中心經過的海域或地區風力有11-13級，陣風14-15級。（中央氣象台）

中央氣象台預計，25日早上8時至26日早上8時，廣東東部和南部沿海、福建南部和西部、台灣東南部部分地區有大到暴雨，廣東東南部、台灣東南部等地部分地區有大暴雨，廣東東南部沿海局地特大暴雨（250-320毫米）。