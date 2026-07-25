10航空公司、5售票平台被約談　要求下月底前完成機票超賣整改

內媒《中國青年報》24日報道，國航、南航、東航、海南航空、廈門航空、天津航空、四川航空、吉祥航空、春秋航空、河北航空等10家航空公司，以及同程、攜程、飛豬、去哪兒、美團等5家線上售票平台24日被京津冀三地消費者協會組織聯合約談，涉及機票超賣等問題。



國航客機。（微博@中國國際航空）

報道指，7月初，京津冀三地消協組織聯合開展民航機票超賣認知專項調查。在約談前的溝通環節中，春秋航空的服務熱線無法聯繫上人工客服，消協組織發函後也未收到任何回復。對此，京津冀三地消協組織予以公開批評，要求春秋航空公司正視在服務響應和消費者權益保障方面存在的不足，主動與消協組織對接溝通，按要求提交整改材料，確保整改工作落到實處。

京津冀三地消協組織向上述航空公司和線上售票平台提出整改建議，包括建議提出要完善購票事前告知，保障旅客知情權。線上購票渠道（包括航空公司APP、官網及OTA平台等）須採取醒目獨立的提醒方式，完整公示超賣規則、現場處置流程及分級現金補償標準。不能以小字、折疊隱藏、淺灰色淡化等方式弱化提示，確保旅客在購票環節清晰可見、知悉相關風險。

中國在線旅遊平台攜程。（Getty）

此外，線上訂單頁、平台首頁及官方新媒體平台須公示完整超賣規則，提高客服通道的有效性。公示內容應完整列明自願棄座流程、特殊旅客保障範圍、免費退改簽政策、食宿保障標準及分級現金補償細則，不能僅以「存在超售風險」等模糊提示，代替對消費者核心權益的明確告知與說明。

建議還提出優化現場處置流程，尊重旅客選擇權。發生超賣時，不可未經協商即強制拒絕旅客登機。

在信息普及方面，各航空公司需通過官網、APP、微信公眾號等各種渠道，加大對超售維權知識與投訴途徑的科普宣傳力度，幫助旅客提前了解自身權益，做到「知情維權、便捷投訴」。

報道指，此次約談要求上述航司及線上銷售平台在今年8月31日前完成自查整改。