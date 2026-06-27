深圳航班提前10分鐘起飛　大學生告海航獲賠　網民：就缺較真的人

近日，「大學生起訴海南航空提前10分鐘起飛」一事引發關注。該名大學生胡棟誠表示，目前已收下海南航空賠償的住宿費用，「將在海航修改運輸總條件、雙方無異議後，再簽署調解書。」6月26日，海南航空方面表示，關於運輸總條件的修訂工作正在推進中，預計將於7月30日前完成。胡棟誠的行為獲得不少網民點讚，「社會進步需要這樣較真的人」。



胡棟誠向海南航空提出免費退改簽或報銷費用，海航以「未超15分鐘」為由拒絕。（南方都市報）

航班提前10分鐘起飛 海航以「未超15分鐘」拒賠

綜合內媒《南方都市報》、《澎湃新聞》報道，來自廣東的胡棟誠介紹，自己原計劃於4月3日7時40分搭乘海南航空從深圳飛往呼和浩特的HU7731航班。「我原定在石廈站乘坐首班地鐵，於6時44分到達深圳寶安國際機場，在無託運行李且有易安檢的情況下，我很確定自己能在7時20分的截止登機時間前趕上飛機。」

訂單頁面顯示，HU7731航班原計劃7時40分從深圳起飛。（澎湃新聞）

3月25日，胡棟誠接到海航通知，航班起飛時間提前至7時30分。他稱，這樣會導致截止值機和截止登機的時間也相應提早10分鐘，認為存在誤機風險。當天，他向海南航空提出免費退改簽或報銷登機前一晚的住宿費用、打車費等，海航以「未超15分鐘」為由拒絕。

3月25日，胡棟誠接到海航通知，航班起飛時間提前至7時30分。（南方都市報）

據公開資料顯示，《海南航空控股股份有限公司旅客、行李國內運輸總條件》「客票變更」一欄顯示，「航班取消、航班出港延誤/提前超過15分鐘、航程改變、艙位等級變更及承運人無法運行原航班等情形，可按照相關規定辦理非自願變更。」

當事人起訴海航獲賠 海航承諾將修改運輸條款

申訴未果後，胡棟誠向深圳市寶安區人民法院遞交訴狀，起訴海南航空控股股份有限公司。「我在訴訟請求中寫明了要求海航賠償我前一晚住宿費103.84元（人民幣），並承擔訴訟費，更重要的是確認海航運輸總條件中的格式條款無效。」5月7日，寶安區人民法院正式受理此案。

胡棟誠向深圳市寶安區人民法院遞交訴狀。（澎湃新聞）

5月22日，海航方面表示，願意承擔住宿費，但是否修改運輸總條件仍需討論。胡棟誠稱，「我認為海航並不是從根本上解決此問題，因此沒有收取住宿費。」幾日後，海航再次聯繫胡棟誠，承諾將在7月30日前修改運輸總條件。

當事人獲網民按贊 多家航司取消15分鐘時間門檻

事件曝光後，迅速引發全網廣泛關注與討論。不少網民為胡棟誠主動依法維權點讚，「雖然賠的少，但是改變了規則，牛」「社會進步需要這樣較真的人」「必須較這個真，15分鐘門檻是霸王條款，為小胡同學點讚」。但也有部份網民認為，僅因航班提前10分鐘起訴，未免小題大做，「現在人怎麼了，提前10分鐘也能。」

有業內人士指出，海航15分鐘以上構成延誤標準出自民航局《航班正常管理規定》。該規定本質是航班正常率的行政統計口徑，目的是用於行業數據統計和服務質量考核，從未把「提前起飛不足15分鐘」界定為「正常航班」。

受該事件影響，目前天津航空、春秋航空等公司已取消15分鐘時間門檻，只要是航司原因提前，旅客都能辦理非自願變更或全額退票。