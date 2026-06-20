春秋航空日本飛哈爾濱重著陸！波音737機尾刮跑道狂冒煙畫面曝光

日本春秋航空昨日從東京成田飛往哈爾濱航班，在太平機場降落時發生驚險一幕。



飛機落地時衝擊力過大出現「重著陸」，現場機尾刮蹭跑道影片曝光，所幸未造成任何人員傷亡，後續航班已取消，

日航旅縱橫App顯示，執行該航班的是一架波音737飛機。（新京報影片截圖）

機尾刮蹭跑道 涉事為波音737飛機：

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據《新京報》報導，6月19日，春秋航空日本（Spring Japan）IJ213航班在哈爾濱太平機場發生重著陸疑似擦尾，該航班由東京成田機場飛往哈爾濱，該航班著陸時間比原計劃延誤10分鐘。航旅縱橫App顯示，執行該航班的是一架波音737飛機。

記者從哈爾濱太平國際機場客服獲悉，事發後，該飛機執飛的後續航班被直接取消，該事件未造成人員傷亡，未對機場其他航班起降造成影響。官方通報取消原因為「機械故障」，目前飛機正在接受全面檢查，重點排查機身結構、尾部區域和起落架等。

「重著陸」由風切變等多種因素導致

「重著陸」是指飛機在降落接地時，垂直下降速度過大，導致瞬間衝擊力超過機型設計的安全限制。乘客通常會感受到強烈的震動或聽到巨大的撞擊聲，這對飛機的起落架與機身結構會造成極大負載，可能由風切變、跑道摩擦係數或機組進近參數等多種因素疊加導致。

據悉，春秋航空日本株式會社成立於2012年，由大陸春秋航空與日本航空共同出資設立。2021年，日航提高持股比例成為大股東，日本春秋航空便成為日航子公司，大陸春秋航空僅保留30%持股。

春秋航空日本株式會社成立於2012年，由大陸春秋航空與日本航空共同出資設立。（springairlines.com）

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