颱風紅霞｜中央氣象台：升為強颱風級　料周日凌晨登陸廣東沿海

中國中央氣象台表示，周六（7月25日）晚上10時發布颱風紅色預警，指今年第12號颱風「紅霞」已於周六（25日）晚上10點由颱風級加強為強颱風級，預計「紅霞」將於周日（26日）凌晨在廣東深圳到海豐一帶沿海登陸。

新華社指，這是中央氣象台發布今年首個颱風紅色預警。



氣象台稱，其中心位於廣東惠州市惠東縣東南方向大約100公里的近海海面上，就是北緯22.0度、東經115.6度，中心附近最大風力有14級（42米/秒），中心最低氣壓為955百帕，七級風圈半徑180-250公里，十級風圈半徑90公里，十二級風圈半徑50公里。

公告又指，預計「紅霞」將以每小時20公里左右的速度向西北方向移動，強度還將有所增強，將於明天（26日）凌晨在廣東深圳到海豐一帶沿海登陸（42-48米/秒，14-15級，強颱風級），登陸後轉向北偏西方向移動，強度逐漸減弱。

根據中央氣象台講述的大風預報，25日22時至26日22時，南海北部、台灣海峽南部海域、東海西南部、福建東南部沿海、廣東中東部沿海將有6-8級大風、陣風9-10級，其中南海東北部部分海域、珠江口、香港沿海、廣東東部沿海將有9-12級大風、陣風12-13級，「紅霞」中心經過的海域或地區風力有13-15級，陣風16-17級。

降雨預報方面，25日22時至26日22時，廣東中東部和南部沿海、福建南部、江西南部、湖南東南部、台灣島東南部等地有大到暴雨，其中，廣東中東部、江西南部、福建南部沿海等地部分地區有大暴雨，廣東東部沿海和北部山區、江西南部局地有特大暴雨（250-500毫米）。