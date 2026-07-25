颱風紅霞｜交通運輸部：啟動強降雨一級防禦、維持颱風二級防禦

今年第12號颱風，颱風「紅霞」將於今日（25日）晚上或明天（26日）凌晨登陸廣東沿海，25日下午7點鐘位於廣東汕尾東南方向約145公里，中心附近最大風力有13級（38米/秒），中心最低氣壓為965百帕，七級風圈半徑200-250公里，十級風圈半徑50公里，十二級風圈半徑30公里。



中央氣象台7月25日18時發布暴雨紅色預警、繼續發布颱風橙色預警，交通運輸部啟動強降雨一級防禦響應、維持颱風二級防禦響應。



中央氣象台指出，預計「紅霞」將以每小時20-25公里的速度向西北方向移動，將於今天夜間至明天（26日）凌晨在香港到廣東陸豐一帶沿海登陸（33-42米/秒，12-14級，颱風級或強颱風級），登陸後轉向北偏西方向移動，強度逐漸減弱。



中央氣象台指出，預計「紅霞」將以每小時20-25公里的速度向西北方向移動。

預計，7月25日20時至26日20時，廣東中東部和南部沿海、福建南部、江西南部、湖南東南部、台灣島東南部及黑龍江南部、內蒙古東北部、甘肅東部、陝西西部、寧夏南部、河南北部、山東東部、江蘇北部、安徽中部、四川盆地西北部、雲南西南部等地部分地區有大到暴雨，其中，廣東中東部、江西南部、福建南部沿海等地部分地區有大暴雨，廣東東部沿海和北部山區、江西南部局地有特大暴雨（250～500毫米）。上述部分地區伴有短時強降水（最大小時降雨量30～60毫米，局地可超過100毫米），局地有雷暴大風等強對流天氣。

中央氣象台7月25日18時發布暴雨紅色預警、繼續發布颱風橙色預警，交通運輸部啟動強降雨一級防禦響應、維持颱風二級防禦響應。

各地交通運輸部門要保持高度警惕，緊盯強降雨密集地區和連續降雨高風險區域，加強調度，完善工作機制，壓實各方責任，督促“響應、巡查、管控”主動防禦措施落實，堅決防範遏制重特大事故發生。要切實做好連續降雨防範應對工作，落實排查、巡查措施，確保力量預置、主動管控到位。各地針對強降雨紅色、橙色預警地區，非關停路段白天和夜間巡查不少於2小時1次，關停路段恢復通行前開展一次全面巡查。

交通運輸部將根據天氣預警變化，及時調整防禦相應等級。