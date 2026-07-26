颱風紅霞｜今年最強颱風登陸惠州　中央氣象台連發三重預警

颱風紅霞（Noul）今日（26日）凌晨3時50分前後在廣東惠州市惠東縣平海鎮登陸，為今年以來登陸內地的最強颱風，預計紅霞將以每小時10-15公里的速度向北偏西方向移動。今早6時，中央氣象台發布颱風橙色預警、暴雨紅色預警、強對流天氣黃色預警。



7月25日，颱風「紅霞」逼近，廣東揭陽港惠來神泉港區碼頭漁船在港避風。（央視新聞）

中央氣象台消息，紅霞成為今年登陸廣東的首個颱風，也超越了「美莎克」、「巴威」，成為今年以來登陸中國內地的最強颱風。氣象部門提示，紅霞帶來的風雨影響十分廣泛，廣東、福建等地局地強降雨或具有極端性。

登陸後，「紅霞」將深入內陸，江西、湖南、湖北等地會迎來強風雨。由於其環流在陸地上停留時間較長，降雨影響將持續至28日前後，最遠可波及河南、山東等省份。

7月26日，颱風「紅霞」登陸惠州。（央視新聞）

7月25日晚10時，中央氣象台發布今年首個颱風紅色預警，預計到7月26日晚10時，廣東中東部和南部沿海、福建南部、江西南部、湖南東南部、台灣島東南部等地有大到暴雨。

中國天氣網氣象分析師介紹，由於南海海溫較高，導致紅霞在登陸前夕迅速加強，並以強颱風級的強度登陸廣東。登陸並不等於危險解除，最強降雨將出現在颱風右側，疊加季風水汽輸送影響，粵閩沿海雨勢猛烈，其中河源、梅州、潮州、揭陽、汕尾、惠州等地部分地區降雨具有一定極端性。

7月26日上午6時，中央氣象台發布颱風「紅霞」未來36小時路徑概率預報圖。（中央氣象台）

中國氣象局已將重大氣象災害應急響應提升至二級。7月26日，廣東省內全部高鐵、普速列車停運；廣州白雲國際機場、深圳寶安國際機場、珠海金灣國際機場、揭陽潮汕國際機場、廈門高崎國際機場隨時動態評估颱風影響，調整航班計劃。

深圳海事局對轄區船舶分類落實防御措施，轄區1249艘休閒旅遊船、遊艇已全部回港避風，高速客船計劃25日起陸續停航。