颱風紅霞｜惠州、深汕啟動「五停」　深圳全市颱風預警升級為藍色

撰文：吳真銘
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央視今日（25日）早上報道，據內地中央氣象台指，今年第12號颱風「紅霞」預測今日夜間至26日早晨將在香港到廣東惠來一帶沿海登陸（35-42米/秒，12-14級，颱風級或強颱風級）。今日8時30分，中國氣象局升級調整重大氣象災害（颱風、暴雨、強對流）三級應急響應為二級應急響應，多地發布停運、停航措施。

中央氣象台發布颱風紅霞25日28日路徑預測圖。（中央氣象台）
深圳市氣象台於25日8時將全市颱風白色預警信號升級為藍色，颱風紅霞即將進入深圳市500公里範圍內。（深圳天氣）

鐵路停運、多條客渡運停航　惠州啟動「五停」

受颱風「紅霞」影響，預計25日至27日，廣東東部、福建南部等地累計降雨量有150-300毫米，局地400-450毫米，最大500-600毫米。目前，廣東海事局已啟動防熱帶氣旋三級應急響應，廣東各地各部門正逐步落實防颱風措施。

預計26日廣東省內全部高鐵、普速列車停運。（央視新聞）

國鐵廣州局根據颱風和降雨影響範圍進行運營調整。自25日起，廣東省內高速、普速列車將陸續停運，預計26日廣東省內全部高鐵、普速列車停運。25日，江西、福建兩省前往廣東方向的部份旅客列車停運。客渡運方面，截至24日12時，受影響海域的13條客渡運航線、27艘客渡運船舶已停運。25-26日，深圳蛇口往返東澳島、桂山島、外伶仃島、珠海九州港航線、橫琴（長隆）航線將停航。26日，深圳機場碼頭往返東澳島、桂山島航線將停航。

中央氣象台發布25日至26日降水預報圖。（中央氣象台）

揭陽、汕頭全市停課，南澳大橋管理部門預將於7月25日下午4時起實行封橋，解封時間視橋區天氣情況另行發布。

據「惠州發布」微信公眾號消息，7月25日，廣東惠州市委、市政府發布《告全體市民書》：25日下午2時防風Ⅰ級應急響應啟動後，在全市範圍內實行「五停」（停課、停工、停產、停運、停業）。

深圳升級全市颱風藍色預警　部份航班將調整

另深圳市氣象台於25日8時將全市颱風白色預警信號升級為藍色，11時將大鵬、鹽田、坪山和東部海區的颱風藍色預警信號升級為颱風黃色預警信號。颱風「紅霞」已進入深圳市500公里範圍內，預計今天夜間風雨逐漸明顯，將給深圳帶來嚴重風雨影響。

據深汕特別合作區防汛防旱防風指揮部消息，區三防指揮部將於7月25日上午在全區範圍內實行「五停」措施。

今年第12號颱風紅霞預測今日夜間至26日早晨將在香港到廣東惠來一帶沿海登陸。（央視新聞）

深圳寶安機場航班運行將受影響。據深圳機場消息，根據風雨影響研判，航司將提前對25日晚間深圳機場部份進出港進行調整。此外，機場將聯合空管、航司結合颱風動向和風雨影響程度，研判26日航班運行調整計劃，相關安排及出行提示請留意最新信息發布。

深圳市天氣預報。（深圳發布）

福建海事局：多條航線全部停航　撤離海上漁船人員

為了防禦颱風「紅霞」，各地提前部署，福建海事局於7月23日下午1點啟動防颱風三級應急響應。海事部門要求漳州、廈門、泉州三市海域所有61個海上施工項目全面停工，遊艇等小型船舶在24日中午12點前全部停航。此外，漳州、廈門、泉州三市14條客渡運航線於24日下午6點前全部停航。

福建海事局：多條航線全部停航，撤離海上漁船人員。（央視新聞）

根據福建省氣象台預報，颱風「紅霞」預計24日夜間開始影響福建漁場，24日夜間，台灣淺灘漁場和閩中漁場最大風力達8-9級、陣風10-11級。為了確保安全，福建省組織撤離部份海上漁船和人員，並加固漁排設施。

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