國內新冠疫情升至中流行水平　專家揭冷氣房效應稱籲公眾毋須恐慌

中國疾病預防控制中心（下稱中疾控）最新發布的全國急性呼吸道傳染病哨點監測情況顯示，新冠病毒檢測陽性率近期呈上升趨勢，今年第29周（2026年7月13日—7月19日），國內新冠疫情已經升至中流行水平，南方省份檢測陽性率顯著高於北方省份，15至59歲病例組檢測陽性率最高。



中疾控數據顯示，全國哨點醫院門急診流感樣病例呼吸道樣本檢測陽性率前三位的病原體中，新冠病毒已取代流感病毒位列第一位，新冠檢測陽性率為16.3%，較上周環比增加4.3個百分點；流感檢測陽性率為12.6%，則較上周環比減少0.9個百分點。

哨點醫院門急診流感樣病例呼吸道樣本病原體核酸檢測陽性率每周變化趨勢。（中國疾病預防控制中心）

而在前一周（2026年7月6日—7月12日），中疾控稱「新型冠狀病毒檢測陽性率近期呈上升趨勢，總體上處於低流行水平」。

《每日經濟新聞》報道，7月25日，南方醫科大學南方醫院感染內科副主任彭劼表示，呼吸道傳染病在冬天、春天高發，核心原因是冬季門窗緊閉、通風差；而當下夏季高溫，市民長期處於密閉的冷氣房，同樣形成封閉傳播環境，病毒傳播條件與冬季趨同，導致新冠、流感感染增加。

彭劼認為，公眾毋須因新冠疫情轉為中流行水平而感到恐慌。一方面，從臨床看，新冠的重症率及死亡率沒有同步增加，代表新冠病毒雖然持續變異，但新變異株的毒力沒有增加，只是傳染性更強。

另一方面，核酸檢測陽性率較前期走高，但目前的數值顯著低於2025年高點，未達到大流行標準，屬於常態化動態小高峰。

南方醫科大學南方醫院感染內科副主任彭劼。（廣東省精準醫學應用學會）

由於既往感染、疫苗帶來的保護性免疫力會隨時間逐步消退，新冠易感人群持續增多，病毒持續存在傳播基礎。彭劼表示，從近年趨勢看，2025年新冠流行周期持續時長明顯拉長，2026年新冠疫情仍可能會延續「病例無間斷、散發持續存在」的特徵，流行持續時間或將進一步變長，公眾需要科學看待，一旦確診盡早服用新冠特效藥物。

中疾控提醒稱，近期國內呼吸道傳染病疫情有所波動，流感病毒、鼻病毒、腸道病毒、副流感病毒、人偏肺病毒和新型冠狀病毒呈現一定水平活動。為防範呼吸道傳染病疫情，建議公眾在人群密集場所或乘坐公共交通工具時佩戴口罩；保持良好衛生習慣；要均衡飲食、適量運動和充足休息；免疫力較弱人群主動接種疫苗。