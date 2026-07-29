唐山大地震50周年　李強受習近平委託到河北唐山調研慰問

央視報道，受習近平總書記委託，在唐山抗震救災和新唐山建設50年之際，國務院總理李強7月28日到河北省唐山市調研慰問。



國務院總理李強來到唐山地震遺址紀念公園，以黨中央、國務院名義向唐山大地震罹難同胞和在抗震救災中捐軀的英雄敬獻花籃，並向紀念牆三鞠躬。（新華社）

國務院總理李強7月28日到河北省唐山市調研慰問。（新華社）

李強強調，要深入貫徹落實習近平總書記關於做好防災減災救災工作和弘揚偉大抗震救災精神的重要指示，堅持人民至上、生命至上，樹牢底線思維、極限思維，不斷完善監測預警、應急處置、搶險救援、災後重建等機制，持續提升防災減災救災能力，切實保障人民群眾生命財產安全。

報道指，李強來到唐山地震遺址紀念公園，以黨中央、國務院名義向唐山大地震罹難同胞和在抗震救災中捐軀的英雄敬獻花籃，並向紀念牆三鞠躬。

李強說，50年前那場災難令人難以忘記，當年可歌可泣的抗震救災情景感人至深。半個世紀以來，唐山人民在一片廢墟上重建了一座現代化新興城市，這是我們黨領導人民戰勝各種困難挑戰的生動典範。踏上新的征程，我們要牢記習近平總書記的殷切囑託，傳承弘揚在抗擊災害、重建家園中凝聚的強大精神力量，扎實做好經濟發展、民生保障等各項工作，把這座英雄的城市建設得更加美好。

在唐山市截癱療養院，李強聽取療養院近年發展情況彙報，看望慰問地震截癱傷員，並與他們親切交流。他說，習近平總書記十分牽掛大家，一直惦念大家的身體、生活狀況，這次專門委託我來看望大家。今天看到大家的狀態很好，我感到非常欣慰，大家身上展現出的堅強不屈精神和積極樂觀生活態度更是值得敬佩，祝願大家健康幸福、越來越好！

李強又來到安能集團第一工程局唐山分公司有關救援基地，了解基地承擔救援任務等情況，察看各類裝備，與救援人員交流。