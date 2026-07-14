李強召開經濟形勢座談會　「胖東來」創始人于東來等出席發言

國務院總理李強7月13日主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，聽取對當前經濟形勢和下一步經濟工作的意見建議。內地連鎖超市集團「胖東來」創始人于東來出席座談會並發言，引起關注。



國務院總理李強7月13日主持召開經濟形勢專家和企業家座談會。（央視）

國務院總理李強7月13日主持召開經濟形勢專家和企業家座談會。(新華社)

內地連鎖超市集團「胖東來」創始人于東來出席座談會並發言。（央視）

新華社報道指，座談會上，黃漢權、楊志勇、王文、章俊、侯啟軍、于東來、王志堅、曆軍等先後發言。大家認為，在國際形勢變亂交織、動盪加劇的背景下，上半年中國經濟總體平穩，新動能加快壯大，以自身發展的確定性有力應對外部環境的不確定性。雖然仍面臨一些風險挑戰，但高質量發展的後勁持續增強。大家還就解決經濟運行中存在的矛盾和問題提出意見建議。

李強表示，要全面客觀認識當前經濟形勢，既充分肯定取得的成績，又清醒看到存在的問題，對經濟運行中出現的新變化新動向，要深入分析思考，善於研機析理，更好地趨利避害。要注重從整體上把握經濟形勢，特別是要看到我國經濟正全面轉入高質量發展軌道，長期向好的內在支撐更加堅實。

李強強調，要保持高質量發展戰略定力，加大逆週期調節力度，用好用足存量政策，預研儲備增量政策，切實鞏固拓展經濟穩中向好態勢。要系統施策釋放內需潛力，抓好服務業擴能提質政策落實，擴大優質服務供給，加快培育消費新增長點。堅持投資於物和投資於人協同發力，著力推進重大基礎設施網絡建設，加強教育、培訓等人力資本投入，完善醫療、養老、托育等公共服務，在改善民生中擴大內需。要推進新舊動能平穩接續轉換，加快製造業數智化轉型，推動先進製造業和現代服務業深度融合，促進人工智能等新技術規模化商業化應用，培育更多新產業新賽道。要深入做好穩就業穩企業工作，實施好穩崗擴容提質行動，積極拓展新職業新崗位，確保就業大局穩定。要及時回應企業關切，持續優化營商環境，注重用改革的辦法激發市場活力，支持企業更好發展。

報道又指，李強希望廣大企業家堅定發展信心，深入挖掘需求升級和產業升級機遇，持續做強實體經濟，為穩就業促發展多作貢獻。

根據資料，黃漢權為中國宏觀經濟研究院院長、王文為人大重陽金融研究院院長、楊志勇為中國社科院財稅研究中心主任、章俊為中國銀河證券首席經濟學家、于東來為胖東來創始人、侯啟軍為中國石化董事長、王志堅為山東重工集團董事長、曆軍為中科曙光總裁。