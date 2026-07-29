央視曝光｢AI一鍵脫衣｣黑色產業鏈　女大生生活照變裸照登色情網站

AI技術的快速發展也帶來了新型科技犯罪。據央視新聞報道，「AI一鍵脫衣」技術崛起，並衍生出一條由軟件銷售、圖片代加工至下游敲詐勒索的完整黑色產業鏈，受害者遍及學生和教師，有女大學生的生活照被人用「AI一鍵脫衣」技術處理成裸體圖片並發到色情網站。



社交平台「AI一鍵脫衣」的教學影片。（央視新聞）

據央視新聞報道，在部分社交平台搜索「一鍵脫衣」，會出現一些「如何快速P掉美女衣服」為題的圖文和影片教程，而博主藉由分享資源及邀請進群等方式散播技術。甚至還有不法分子在境外網站設立群組，以付費入群為誘餌招攬「學員」，提供「一鍵脫衣」詳細教學。

今年3月，一名女大學生被網民告知，她的生活照居然被人用「AI一鍵脫衣」技術處理成裸體圖片，並且發到色情網站。當她看到裸圖時完全被震驚到 「很噁心，非常噁心」。

北京市海淀區人民檢察院日前披露一宗案件，被告張某在境外平台建立多個群組，販賣「AI一鍵脫衣」軟件和教程。購買者打開軟件即可生成圖片。張某的第一個群組人數達到2.7萬人，高級會員群亦有數千人，軟件售價由2023年的60多元（人民幣，下同）升至2025年的168元。憑出售AI脫衣軟件，張某在兩年間非法獲利逾10萬元。今年5月，張某因犯非法利用信息網絡罪，被判處有期徒刑一年六個月，並處罰金兩萬元。

不法分子在境外網站設立群組，以付費入群為誘餌招攬「學員」，提供「一鍵脫衣」詳細教學。（央視新聞）

北京市海淀區人民檢察院檢察官李濤指出，所謂「脫衣工具」並非真的還原衣物下的身體，而是利用算法對人體的特定部位進行數據生成和描繪，通過調整參數生成裸體圖像，因此是假照片。

代加工低至1.5元一張 學生教師成受害目標

「AI一鍵脫衣」工具，只需要幾秒便能能批量生成圖片，進而催生下游的黑色產業鏈。

「AI一鍵脫衣」工具催生下游的黑色產業鏈。（央視新聞）

北京一名互聯網公司技術員白某某，在外網發佈「去衣，1.5元一張」的廣告，迅速吸引3萬人瀏覽。客戶只需發送相片並指定部位，白某某幾分鐘內即可出圖。短短數月內，他製作了近7000張虛假裸照並販賣給351人，獲利一萬元。白某某接單的製造對象包括學生、教師及女同事。白某某於2024年因犯製作、販賣淫穢物品牟利罪，被判處有期徒刑三年。

用「一鍵脫衣」造謠敲詐 受害者無辜遭殃

這類通過「AI脫衣」生成的虛假色情圖片也被用於造謠及敲詐勒索。2023年廣州一名女博主在地鐵拍攝的普通照片，被不法分子通過AI軟件「一鍵脫衣」後變成裸照並全網流傳，令她遭受大量謠言攻擊。

有人因「一鍵脫衣」她遭受大量謠言攻擊。（央視新聞）

此外，今年河南南陽有犯罪團伙也利用AI合成不雅照片，批量寄給多地銀行工作人員索取「封口費」。之後警方在郵政部門的配合下，成功攔截280封敲詐信並逮捕團伙成員。