菲爾茲獎得主鄧煜：天賦和努力同樣重要　數學家如何看AI浪潮？

新華社報道，在7月23日於美國費城舉行的2026年國際數學家大會開幕式上，中國籍數學家鄧煜與王虹雙雙獲得菲爾茲獎，這是中國籍數學家首次獲得菲爾茲獎。



內媒《第一財經》今年1月曾採訪中國籍菲爾茲得主鄧煜，鄧煜表示，自己曾一度陷入瓶頸期，但這段經歷反而使他認識到「如果你不努力，天賦根本體現不出來。」對於AI浪潮鄧煜則表示，相比於直接使用AI，他更關注「AI本身的數學基礎建設」。



中國數學家鄧煜。（解放日報）

曾陷入瓶頸期 認為天賦和努力同樣重要

鄧煜1989年出生，現為美國芝加哥大學教授，近年以第一作者身份破解狹義希爾伯特第六問題，以數學嚴格方式推導出從微觀粒子系統到宏觀玻爾茲曼方程的完整邏輯鏈條。

7月23日，四年一度的數學界最高榮譽菲爾茲獎（Fields Medal）在美國費城揭曉。中國數學家王虹（前排左五）與鄧煜（前排左二）雙雙獲獎。（何旭華教授提供）

鄧煜今年1月接受內媒採訪時表示，自己曾有一段時間陷入極其嚴重的瓶頸期，甚至動過轉行的念頭。在MIT讀本科期間，他曾專注於隨機初始及與概率相關的偏微分方程邊緣方向，但做了幾年後，他感覺該領域技術難以突破，便將該方向擱置了幾年。

破局發生在2018年。在經歷了數年沉澱與「機緣巧合」後，他重新撿起了當年在MIT本科時就曾思考過的概率與邊緣方程問題。這一次，長期的積累與新的視角交匯，他發現自己「還是能夠做出很多好東西」。

這種經歷反而令他認識到，天賦並非完全良定義（Well-defined）的東西，「你總要去努力，如果你努力了之後發現能夠成功，這就證明你是有一定天賦的。如果你不努力，天賦根本體現不出來。」

鄧煜。（網上圖片）

當被問及如何看待數學家只能吃青春飯時，鄧煜列舉了塞爾久·克萊奈爾曼（Sergiu Klainerman）和張益唐等學者的例子，「有這樣的榜樣在，數學研究跟年齡的關係可能並沒有那麼大。」鄧煜還稱，如果沒有走上數學研究的道路，可能會去寫科幻小說。

數學家如何看AI

在鄧煜看來，目前AI在自動證明與形式化上的應用，依然局限於短篇幅、局部步驟的邏輯推導。「AI目前可以給你提供一些思路、小的步驟，甚至做一些小篇幅的討論，作為研究助手是足夠了。但如果說真正獨立寫出幾十頁完全獨立、高技術含量的證明，目前已知的成果還遠遠做不到。」

AI人工智能（示意圖/unsplash@almoya）

相比於直接使用AI，他更關注「AI本身的數學基礎建設」。他指出，當前AI行業普遍依賴算力堆疊，但缺乏嚴謹的理論支撐。

「我問過很多做AI的數學家，問他這個東西為什麼能夠work，他說他也不知道，只要能work就行。大家都偏向於做應用。但究竟需要什麼數量級的算力才能出現某種奇蹟？背後的機制是什麼？如何做好風險控制？這些都需要數學家建立嚴謹的數學基礎來回答。」