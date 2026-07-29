由機械人、AI、創新藥組成的中國「新新三樣」　何以火遍全球？

在澳洲等地，中國研發的清洗機械人「飛簷走壁」，替代了「蜘蛛人」高空危險作業；在巴西，中國大模型助力當地電網運維，破解了複雜環境下的巡檢難題；來自上海的創新藥膠囊被納入全球權威治療指南，為患者帶來新希望……如今，由機械人、人工智能（AI）、創新藥組成的「新新三樣」在海外刷屏，成為中國外貿的新名片。美國全國廣播公司援引皮尤研究中心15日發布的民調結果稱，「中國是更可靠合作夥伴」的觀點正在全球許多地區獲得認同。



WAIC上，6台機械人15小時搭建長城現場。（原力靈機）

中國外貿「熱銷榜單」的變化，勾勒出一條清晰的產業升級之路。改革開放初期，服裝、家具、家電等「老三樣」憑藉勞動力資源與成本優勢，叩開了國際市場大門；近些年來，中國搶抓綠色轉型發展機遇，以新能源汽車、鋰電池、光伏產品為代表的綠色產能異軍突起，打造出中國外貿「新三樣」；如今，中國積極擁抱AI與生命科學發展大潮，通過超前佈局新賽道與深耕核心技術，推動「新新三樣」加速崛起、「中國製造」向「中國智造」躍升。

中國2026年以來，進出口增長強勁，特別是出口。（資料圖）

「新新三樣」到底有多圈粉？數據是直觀呈現。今年上半年，中國工業機械人出口增長18.6%、遠銷141個國家和地區，手術機械人出口同比猛增3.3倍。全球AI模型聚合平台OpenRouter顯示，7月第三周中國大模型周調用量達36.11萬億詞元，連續十二周穩居全球首位。上半年，中國官方批准的11個新靶點、新機制創新藥，全部由中國藥企研發，同時中國創新藥對外授權交易額約1100億美元，達去年全年的80%；在全球醫藥交易前十榜單中，中國藥企佔據八席。「新新三樣」蓬勃發展，表明中國正從「世界工廠」進一步躍升為「創新高地」。

11月20日，在信達生物製藥（蘇州）有限公司，實驗人員在提取信使核糖核酸。（新華社）

這一令人矚目的躍升，從何而來？這一方面來自於中國對新一輪科技革命和產業變革大勢的深刻把握與主動作為，一方面在於中國堅持高水平科技自立自強。中國人深知，科技研發沒有捷徑可走，創新優勢也不可能靠複製得來，必須腳踏實地克難攻關。過去五年，中國全社會研發經費年均增長10%，投入規模穩居世界第二。中國人民大學經濟學院教授王孝松與《國際銳評》交流說，「中國製造」不斷升級，靠的是完整且持續迭代的產業體系、研發方面持續投入以及超大規模市場優勢等，是中國人通過苦練內功與開放合作干出來的。

人形機械人在分揀商品。（中新社）

「新新三樣」給中國經濟增長注入新動能，也為各國發展帶來新增量。在機械人領域，摩根士丹利發布的報告指出，若沒有中國參與，特斯拉人形機械人擎天柱第二代的供應鏈開發成本將升高數倍。在AI領域，中國堅持開源生態，讓全球中小企業與發展中國家都能以極低成本獲取頂級算力；在醫療領域，中國通過自主研發、數碼化生產等大幅壓縮藥物研發周期與生產成本。法國《解放報》稱，憑藉完善的生產體系、完整的產業鏈以及顯著的規模效應，中國創新藥上市後的價格往往遠低於歐美同類產品，「一些癌症治療方案進入法國醫保體系後，每位患者每年可節省數萬歐元的支出。」

與此同時，中國「新新三樣」大幅降低了前沿科技的獲取門檻，帶來更可及的先進技術、更普惠的成果共享。在東南亞，中國AI助力中小企業智能化轉型、彌合數智鴻溝；在泰國，中國醫療機械人不間斷運送藥品和樣本，緩解了醫療資源的匱乏；在南美，中國公司基於遙測技術打造的網約車訂單分配系統，催生摩托車出行、網約車送貨等新服務模式………這些解決方案，為全球南方國家的經濟發展和民生改善提供了實實在在的支撐。巴基斯坦退役空軍上校、中國問題專家蘇丹·哈利近日撰文指出，中國式現代化發展實踐充分印證，科技創新既是一國驅動自身發展的重要引擎，更能依託開放的國際合作，為世界各國提供發展機遇。

2026年7月17日，中國上海，人們在世界人工智能大會上，走過中國人工智能（AI）企業月之暗面的展位，而該展位正推廣其最新的Kimi K3模型。（Reuters）

更重要的是，當某些西方國家築牆設壘，中國堅持開門搞創新，為世界帶來開放合作的新契機。當前，中國開源大模型全球累計下載量已突破100億次。英國《金融時報》報道，Pinterest、愛彼迎等國際平台早已常態化使用中國開源模型優化產品、迭代服務。日前，世界人工智能合作組織在上海應運而生，這是人工智能發展史上的一個重要里程碑，將團結國際社會積極推動人工智能發展和治理。在創新藥領域，中國藥企在自主研發的同時，通過對外授權、共同開發、成立合資公司等方式，促進醫藥技術和創新生態的繁榮發展。

開放帶來進步、封閉必然落後，這是世界產業發展的規律。「新新三樣」智領未來，不僅是中國經濟增長的新引擎，也是促進各國共同繁榮的重要動力源。這也再次有力證明：中國發展帶給世界的不是衝擊而是機遇，不是威脅而是賦能。

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