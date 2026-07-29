月之暗面完成35億美元融資估值350億美元　擬衝500億今年赴港上市

據《科創板日報》消息，人工智能（AI）企業月之暗面已完成F輪融資，融資金額超35億美元，投後估值漲至350億美元。因超目標金額3倍多，本輪融資系提前關閉，原定8月開始的G輪（Pre IPO輪）已提前開始，投前估值升至500億美元。



另據知情人士表示，月之暗面已尋求新一輪融資，投前估值目標為500億美元，目標最快今年於香港上市前，完成最後一輪融資。



2026年7月17日，中國上海，月之暗面的展位正推廣其最新的Kimi K3模型。（Reuters）

另據彭博社報道，月之暗面原先設定募資目標為10億至20億美元，但最終募資金額超出預期，剛剛完成的一輪融資中籌集了35億美元，融資完成後公司估值達到350億美元。有知情人士透露，自Kimi K3發佈後，公司每日銷售額至少成長6倍。

知情人士還表示，月之暗面已開始接觸潛在投資者，尋求新一輪融資，投前估值目標為500億美元，希望在今年在香港上市前，以估值500億美元完成最後一輪融資。

月之暗面（Moonshot AI）創辦人楊智林，於北京舉行的 2026 中關村論壇會議上發表演講。（路透社）

據悉，月之暗面推出新一代大型語言模型「Kimi K3」，該模型性能接近由美國AI企業Anthropic及OpenAI開發的前沿模型，引發科技界轟動，也被外界稱為另一個「DeepSeek時刻」。有分析人士指，這反映中美人工智能技術差距已明顯收窄。