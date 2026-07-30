受賄逾6200萬　國家發改委原副主任徐憲平判監15年

中新社報道，內蒙古自治區赤峰市中級法院7月29日一審公開宣判國家發展和改革委員會原黨組成員、副主任徐憲平受賄一案，對徐憲平以受賄罪判處有期徒刑十五年，並處罰金人民幣五百萬元；對徐憲平犯罪所得財物依法予以追繳，上繳國庫。



經審理查明，2001年至2021年，徐憲平利用擔任湖南省人民政府黨組成員、副省長，湖南省委常委、副省長，國家發展和改革委員會副部級幹部、國務院參事等職務上的便利，為有關單位和個人在企業經營、項目承攬、職務調整等事項上提供幫助，非法收受上述單位和個人給予的財物共計折合人民幣6253萬餘元。

徐憲平出生於1954年10月，湖南隆回人。早年長期在湖南工作，曾任長沙市委常委、副市長，長沙市委副書記、副市長，湖南省計委主任，湖南副省長，湖南省委常委、副省長等職。2009年，調任國家發改委副主任，後於2015年卸任。

公開資料顯示，徐憲平長期從事宏觀經濟研究和運行調控。2016年5月被聘任為國務院參事。2022年1月離任。

徐憲平上央視節目公開悔罪。（央視新聞）

去年11月3日，中央紀委國家監委網站發布徐憲平嚴重違紀違法被開除黨籍的消息。

通報稱，經查，徐憲平喪失理想信念，背棄初心使命，紀法意識淡薄，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的旅遊活動安排和宴請，借用管理和服務對象車輛；違反組織原則，違規為他人職務晉升、崗位調整提供幫助；廉潔底線失守，違規收受禮品禮金，接受管理和服務對象提供的裝修服務；貪欲膨脹，將黨和人民賦予的公權力異化為謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在貸款審批、企業經營、項目承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。