中國反腐新動向　最高檢：嚴查虛擬貨幣受賄與「隱性腐敗」

《北京日報》旗下微信公眾號「長安街知事」今（9）日發表文章指出，十四屆全國人大四次會議第二次全體會議當天上午在北京人民大會堂舉行，中國最高人民檢察院檢察長應勇向大會作最高人民檢察院工作報告，披露中國反腐敗工作的最新情況。



報告指出，去年中國檢察機關積極參與反腐敗鬥爭，全年受理各級監察委員會移送職務犯罪案件3.05萬人，起訴2.9萬人，同比分別上升10.8%和20.5%。其中起訴原省部級幹部44人，包括吳英杰、唐仁健等人。

「長安街知事」發文指出，過去一年檢察機關在高質效辦理職務犯罪案件與協同反腐敗鬥爭方面持續發力，並在多個重點領域加強打擊力度。

3月9日，十四屆全國人大四次會議在北京人民大會堂舉行第二次全體會議。最高人民檢察院檢察長應勇作最高人民檢察院工作報告。（新華社）

最高檢工作報告顯示，檢察機關持續加大對重點領域與民生領域腐敗犯罪的整治力度。去年共起訴金融、國企、能源等領域職務犯罪9174人；同時從嚴整治群眾身邊腐敗問題，在鄉村振興、養老服務、殯葬等領域起訴職務犯罪7609人。

最高人民檢察院檢察委員會副部級專職委員、職務犯罪檢察廳廳長張曉津近日在最高檢廳長訪談中表示，檢察機關積極參與重點領域腐敗整治，並協同深化整治群眾身邊腐敗問題。他指出，相關整治工作聚焦住房保障、養老服務、醫保基金、校園餐以及侵害殘疾人合法權益等領域，協同打擊群眾身邊的「蠅貪蟻腐」。

文章指出，群眾身邊腐敗犯罪是群眾感受最直接、關乎切身利益的腐敗犯罪形式。整治群眾身邊不正之風與腐敗問題，直接關乎人心向背。

去年12月，最高人民檢察院與最高人民法院聯合發布依法懲治群眾身邊腐敗犯罪的典型案例。案例涉及住房保障、養老服務、醫保基金、校園餐以及侵害殘疾人權益等領域，相關案件直接損害群眾利益，引發強烈社會關注。

最高檢表示，將保持反腐敗高壓態勢，持續懲治群眾身邊的「蠅貪蟻腐」，堅持標本兼治與系統施治，增強「不敢腐」的震懾、「不能腐」的約束與「不想腐」的自覺，為打好反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰與總體戰提供司法力量。

最高檢表示，將保持反腐敗高壓態勢，持續懲治群眾身邊的「蠅貪蟻腐」。圖為中國最高檢察院。（網上圖片）

張曉津表示，今年檢察機關將落實系統整治要求，積極參與重點腐敗問題治理，協同深化整治金融、國企、能源、教育、學會協會、開發區及招標投標等重點領域腐敗問題。

報告亦指出，檢察機關依法懲治「新型腐敗」與「隱性腐敗」。去年共起訴利用職權實施預期收益、約定代持、虛增交易環節等新型腐敗與隱性腐敗案件832人。

文章指出，新型腐敗與隱性腐敗已成為當前查辦腐敗犯罪的重要難點。檢察機關持續加大對預期收益、約定代持以及政商「旋轉門」等腐敗形式的打擊力度。

張曉津表示，檢察機關一方面要適應反腐敗鬥爭新形勢新要求，「把握腐敗行為『權錢交易』的本質，強化打擊懲治，不給任何形式的腐敗犯罪可乘之機」；另一方面堅持以法治思維與法治方式懲治腐敗，確保對新型腐敗與隱性腐敗犯罪依法懲治。

今年初播出的反腐電視專題片《一步不停歇 半步不退讓》披露中國證監會科技監管司原司長姚前違紀違法案件詳情。經查，姚前多筆權錢交易採用新型腐敗與隱性腐敗手段，其中包括收受虛擬貨幣。

文章指出，利用虛擬貨幣隱匿貪腐所得只是新型腐敗的一種方式。在反腐高壓態勢下，只要緊抓權錢交易本質，無論腐敗手段如何翻新，都難以逃避法律追究。

張曉津表示，檢察機關正圍繞破解新型腐敗與隱性腐敗案件在發現、取證與定性方面的難題，修訂《職務犯罪常見罪名釋義及證據指引》，並充分發揮重大職務犯罪案件辦理團隊與專業檢察人才作用。

此外，針對放貸收息、購買原始股獲利、虛增交易環節獲取差價等新型受賄犯罪，最高人民檢察院已選編一批指導性案例，重點指導相關案件法律適用，並計畫於近期印發。

在行賄犯罪方面，最高檢工作報告指出，檢察機關堅持受賄行賄一起查，去年共起訴行賄犯罪3292人，同比上升7.3%。「長安街知事」指出，相關數據顯示中國對行賄犯罪的打擊力度持續加大。

報告強調，要依法嚴懲重點行賄行為，並推進追繳和糾正行賄所得不正當利益工作。最高檢表示，將指導各地檢察機關會同相關部門探索建立專門工作機制，完善財產性利益追繳與非財產性利益糾正程序，以加強對行賄犯罪的懲治與預防。