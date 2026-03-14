貴州茅台董秘蔣焰嚴重違紀違法被留置　業內人指向與前任領導關聯

周五（13日）晚貴州茅台公告，收到遵義市監察委員會關於對公司黨委委員、副總經理、財務總監、董事會秘書蔣焰實施留置的通知。公告未明確蔣焰被留置的具體原因。同日，貴州省紀委監委官方賬號稱，蔣焰涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受貴州省紀委監委派駐貴茅台集團紀檢監察組紀律審查和遵義市監委監察調查。據《21世紀經濟報道》消息，最晚於上上周末，蔣焰就已經被「帶走」，消息上周開始在業內小範圍傳開。關於蔣焰被查原因，業內有諸多猜測，一部分指向其與前任領導的關聯。



貴州茅台公告。

公開資料顯示，蔣焰生於1977年，現年48歲，為貴州茅台相對年輕的核心管理層人士之一。在近年多次股東大會上，作為董秘的蔣焰都會負責把控會議流程。她也在經銷商聯誼會等茅台重大活動上亮相。

報道指，蔣焰的職業生涯可以分為貴州銀行體系和茅台財務體系兩階段。2001年，蔣焰從貴州大學法律系經濟法專業畢業後，進入中國銀行貴州省分行工作，從會計起步，在法律與合規部、內控合規/貸後管理部門任職。2012年，獲得廣東工業大學MBA學位的蔣焰參與到興業銀行貴州分行的籌建工作，擔任籌建組成員、業務拓展部副總經理。

蔣焰嚴重違紀違法被留置。（網上圖片）

2012年，蔣焰來到茅台集團，從茅台集團財務公司籌建組起步，擔任茅台集團財務公司風險總監。之後她在茅台與建行旗下建信信托合資的茅台融資租賃有限公司、茅台建信投資基金管理有限公司中都擔任了董事長。在茅台集團參股的貴銀金融租賃公司，蔣焰亦曾一度擔任副董事長。

2021年，蔣焰開始擔任貴州茅台上市公司的副總經理、財務總監，並代行董事會秘書職責。2022年11月起，蔣焰成為貴州茅台黨委委員、副總經理、財務總監、董事會秘書。也是2022年末開始，蔣焰成為茅台集團財務公司黨支部書記、董事長。

就目前情況來看，蔣焰被查並不會影響茅台的正常生產經營。1月以來，茅台的銷售表現超出市場預期，獲國內外機構高度評價。在公告中，貴州茅台強調，公司董事和其他高級管理人員均正常履職，生產經營正常有序，公告事項不會對公司生產經營管理產生重大影響。目前，由公司董事長陳華代行董事會秘書職責。