重慶彭水山泥傾瀉陸上搜救結束　確認51人遇難　仍有10人失蹤

重慶彭水7月17日發生山泥傾瀉，搜救工作連日不斷。現場救援指揮部於30日晚表示，至今找到並確認51人遇難，仍有10人失蹤。



重慶彭水漢葭街道於2026年7月17日發生大型山泥傾瀉後，搜救工作持續。（央視圖片）

新華社報道，此次災害共疏散逾1,100名群眾、10人獲救，被救出者當中有3人已治愈出院。家屬安撫、幫扶救助、安置善後等工作。正在緊張有序推進，現已進入讓受災群眾全面恢覆正常生產生活、危岩整治、災後重建階段。

報道指出，自災害發生以來，重慶市、彭水縣兩級啟動突發地質災害一級應急響應，調集中國安能、隧道救援中交建隊、市專業應急救援總隊、消防等26支隊伍、1,080多名救援人員、2,300多台裝備參與救援。

重慶山泥傾瀉事故救援現場。（人民網）

由於落石體積巨、作業面狹窄、高溫天氣等困難，救援人員在防止再次發生災害的基礎上，持續不斷搜索325小時。截至目前，陸上承災區域已全部搜索完畢，將盡快恢復烏江三橋等中斷交通，以及相關地區的生活秩序。至於烏江水域的清淤疏浚，以及搜尋工作仍在進行中。