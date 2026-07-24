重慶彭水山泥傾瀉增至11死　仍有50人失蹤

重慶市彭水縣漢葭街道7月17日發生大型山泥傾瀉，死亡人數截至23日增加至11人，另有10人受傷，50人仍然失蹤。



新華社23日引述現場救援指揮部的情況通報，稱當局第一時間調度部署，多支專業救援隊伍馳援彭水，組建現場搶險救援指揮部，連續多日爭分奪秒開展不間斷全域搜救。然而，由於現場面積廣、落石體積大且數量眾多等因素，救援難度特別大。

重慶山泥傾瀉事故救援現場。（人民網）

當局已調集多方專業力量，投入大型工程機械、生命探測設備、無人機等專業裝備，採用定向爆破、逐層推進的方式全力開展救援。目前，已進入深度救援階段，經多輪生命探測和搜尋，災難現場已無生命跡象。

通報指，各專業力量現在正推進遺體搜尋工作，並全力做好家屬安撫、困難救助等相關善後工作。

重慶彭水縣漢葭街道2026年7月17日發生大型山泥傾瀉後，救援人員在現場進行救援工作。（新華社）

專業人員亦正對周邊影響區域安全進行了科學檢測，全面開展全縣地質災害隱患排查整治，完善預警、應急救援、群防群治、聯動處置體系。