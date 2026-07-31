北京青年人口4年流失80萬　深圳、杭州、成都搶人才效應浮現

北京近年面臨青年人口持續流失。據微信公眾號「根號參」分析，2022年至2026年間，北京青年人口淨流出超過80萬人，反映高房價、高生活成本及落戶困難等因素，正削弱這座城市對年輕人才的吸引力。



內地公眾號「根號參」報道，一名今年5月從北京搬往成都工作的民眾，在離開前感嘆：「在北京十三年，我連毛肚熟度都掌握得比人生清楚，卻沒搞清楚自己在這幹嘛」，這番話被認為反映不少年輕人的心聲。

報道引述2025年北京市統計公報指出，北京常住人口較2022年高峰減少43.7萬人，14至35歲青年人口佔比由38.5%降至31.2%，推算青年人口淨流出超過80萬人。

北京市中心CBD一景。 (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)

報道指出，北京餐飲及消費市場亦受到影響。2024年北京餐飲業首次出現季度負增長，今年上半年限額以上餐飲企業利潤按年下跌22.7%；另一方面，2025年北京市居民人均可支配收入實際增長2.1%，低於全國平均3.7%，同期房租卻上升4.3%，居民生活壓力持續增加。

房地產市場同樣面臨調整。報道稱，北京二手房掛牌量由2023年的16萬套增至今年7月的19.4萬套；朝陽區望京住宅均價較2022年明顯回落，不少於2019年至2020年高位置業的業主，因房價下跌及房貸壓力而陷入「想換房換不起、出售又可能倒欠銀行」的困境。

此外，北京積分落戶競爭亦持續加劇。報道指出，積分落戶名額維持每年6000個，但申請人數已由2022年的12萬人增加至2026年的14.5萬人，分數門檻亦持續提高。有分析認為，不少年輕人即使長期工作及繳納社保，真正取得北京戶口時已屆中年，制度吸引力有所下降。

過去有內媒報道，有畢業生為獲北京戶口簽下7年教師合約。（北京晚報）

與此同時，多個南方城市近年積極推出人才政策。報道指出，深圳推出青年人才安居計畫，提供最高5萬元（人民幣，下同）補貼及租金補助；杭州放寬落戶條件；成都持續引進重大投資項目，新增大量就業機會；蘇州則向本科以上畢業生提供最高30萬元購房補貼。

人口流向亦出現變化。根據報道，2022年至2025年間，深圳人口增加87萬人、成都增加72萬人、杭州增加56萬人、長沙增加41萬人。相較之下，北京流失的多為35歲以下、具本科以上學歷的青年勞動力。

報道同時指出，北京仍擁有全國最多頂尖三甲醫院、985高校及中央企業總部，整體資源優勢依然存在。不過，文章認為，當年輕人面臨買不起房、落不了戶、看不到發展前景等問題時，人才勢必流向提供更多機會的城市。文章最後指出，北京街頭仍可見不少承受房貸與生活壓力的中年上班族，而若城市無法持續吸引年輕人口，未來的人才競爭力或將面臨更大考驗。