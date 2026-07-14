官方失業率5.2%　李稻葵：廣義失業率達10.2%　失業人口約2400萬

內地官方日前公布今年1月至5月全國城鎮調查失業率平均為5.2%，並稱就業形勢總體穩定，但北京清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵推算，中國廣義失業率已達10.2%，長期失業人口約2400萬人，其中約1300萬人為16歲至24歲青年。



內媒《財新網》報道，李稻葵7月11日在中國宏觀經濟論壇（CMF）一場研討會表示，當前中國經濟最大的問題並非「K型分化」，而是整體偏冷。他指出，中國經濟偏冷已持續三年，「上面那條線拉動不了整個經濟」。

國家統計局日前公布，今年1月至5月全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，並表示就業形勢總體穩定。不過，李稻葵認為，有兩項經濟指標值得高度關注，其中之一便是廣義失業率。

李稻葵被認為屬偏建制派學者，曾任中國人民銀行貨幣政策委員會委員，第十一屆至第十三屆全國政協委員， 「十二五」規劃專家諮詢委員會委員等。（視覺中國）

《財新網》報道稱，李稻葵其研究團隊是在國家統計局基礎數據上，將過去兩年找不到工作、已不再納入官方統計口徑的勞動力，一併列為失業人口進行測算，推算目前中國廣義失業率已達10.2%，長期受挫的失業人口約2400萬人，其中約1300萬人為16歲至24歲青年。

另一項受到關注的指標則是固定資產投資，李稻葵指出，去年中國固定資產投資按年下降3.8%，今年前五個月累計按年仍下跌4.1%，「這是中國有統計以來罕見的，投資負增長的烈度也是過去沒有的」。

他認為，中國經濟新的增長動力尚未建立，而過去數十年支撐經濟的基建投資及房地產已逐步退出，相比三至五年前，房地產對經濟的拖累已明顯減弱，目前地方政府投資整體收縮，才是導致中國經濟偏冷的首要因素。

學者估算，當前中國廣義失業率已達10.2%。圖為寧夏銀川求職者在招聘會現場查看招聘信息。（新華社）

據李稻葵團隊測算，地方政府作為過去20年大規模基建投資的主體，其基建投資及日常開支過去平均每年約佔國內生產總值（GDP）41%，遠高於居民消費，是拉動中國經濟的最大動力，但目前相關比重已降至35%。此外，部分地方政府亦開始收回過往承諾給企業的稅收優惠，甚至提前徵稅。

李稻葵表示，目前中國家庭及企業部門均缺乏加槓桿意願，社會融資總額上升主要依靠地方政府借債，但地方政府實際上是透過借新還舊維持運作。

於此，李稻葵建議，中國應適度提高包括中央政府在內的整體政府負債水平，把新增發債資金用於保房地產、「投資於人」、加強民生支出，以及結合地方特色增加消費補貼，提高地方政府協助經濟轉型、培育新增長點的能力，使地方政府由目前的經濟收縮力量，重新轉變為推動經濟發展的積極力量。