北京年輕人口10年間｢腰斬｣銳減212萬　學者：機會少成本高落戶難

內地多地統計部門發佈的《2025年統計年鑑》數據顯示，2015至2024年，北京20至29歲（下稱「年輕人」）常住人口從461.8萬人降至248.9萬人，累計減少212.9萬人。十年間，北京年輕人人數近乎「腰斬」引發熱議。



北京改革和發展研究會研究員王明遠發文分析，就業機會減少、生活成本高以及戶籍制度僵化是北京吸引力降低的三大原因。



北京年輕人人數10年近乎「腰斬」 但對外來吸引力仍強勁

據《經濟觀察報》綜合統計的數據顯示，2015至2024年，北京年輕人常住人口累計減少212.9萬人，比重從21.3%逐年下滑至11.4%，逐漸趨近10.56%這一全國平均水平。同年，廣東常住人口比戶籍人口多2500萬左右（即「淨流入人口」），人口吸納規模位居全國首位。

2015至2024年，北京20至29歲常住人口從461.8萬人降至248.9萬人，累計減少212.9萬人。（經濟觀察報）

報道指出，北京常住年輕人佔比波動最大。2020年是北京年輕人數量減少最明顯的年份，常住年輕人數量從2019年的380.5萬人降至325.5萬人，年內減少了55萬人。

報道稱，儘管年輕人佔比逐步向全國平均水平靠攏，北京對外來人口吸引力依舊強勁。2015年，北京常住外來人口達862.5萬人，創下1978年有統計以來的歷史峰值。2024年，常住外來人口仍有819.3萬，北京常住人口比重達37.5%。此外，北京就業承載能力依然十分顯著，薪資水平位居全國前列。

北京為什麼愈來愈留不住年輕人了?

北京中央電視台。（GettyImages）

北京改革和發展研究會研究員、改革開放史研究學者王明遠在公眾號發文分析，北京年輕人數量已經遠低於深圳、上海、廣州、成都、重慶，這一方面是北京治理大城市綜合問題的成績，但客觀上也帶來城市競爭力的流失。

他表示，20到29歲的年輕人，是一個城市未來各產業人才存量、生育率、大量消費的基礎，他們的數量決定了城市的近期發展經濟動能大小。 他指出，若人口趨勢照此發展，到2030年，北京的年輕人將下降到100餘萬，變成一個「沒有朝氣活力的老齡化城市」。

王明遠指出，若人口趨勢照此發展，到2030年，北京的年輕人將下降到100餘萬，變成一個「沒有朝氣活力的老齡化城市」。（示意圖/GettyImages）

在分析北京吸引力變小的原因時，王明遠指出，從就業方面來說，北京雖是全國最有活力的科創中心之一，但資源集中，中小企業所佔比重愈來愈小，導致青年成長機會減少。

他以北京高校畢業生為例，2013年，有72%的本科畢業生選擇留京，本碩博總體去上海和廣東的比例不超過8%。而2024年就業報告顯示，畢業生留京比例下降到42%，滬粵兩地總體比例上升到25%左右。

2024年就業報告顯示，畢業生留京比例下降到42%，，滬粵兩地總體比例上升到25%左右。（示意圖/GettyImages）

其次，房價和生活成本極高，遠超京外中產家庭出身的孩子在北京安家的經濟承受能力，導致在京大學生留京意願降低，也導致外地精英大學畢業生不願進京，寧願選擇深圳、東莞等地。

自媒體公眾號「粒子漫遊記」發文稱：「在北京，你不是在為夢想奮鬥，你是在為房東奮鬥。」（示意圖/GettyImages）

北漂分享：在北京不是在為夢想奮鬥，是在為房東奮鬥

自媒體公眾號「粒子漫遊記」發文稱，對於一個「北漂」來說，工資條上過萬，扣除五險一金及房租生活費，剩下的，要在「通勤2小時」和「生活品質」之間做艱難的取捨。「在北京，你不是在為夢想奮鬥，你是在為房東奮鬥。」

深圳的戶籍遷入人口數量常年穩居四大一線城市之首，但年度波動相對較大。（經濟觀察報）

學者：僵化的戶籍制度降低北京吸引力

王明遠還在文章中指出，僵化的戶籍制度也是降低北京吸引力的一大原因。他將北京和上海對比為例，兩市早前每年落戶指標在10-12萬之間，然而，上海近兩年放鬆到30萬左右，北京仍然不變。

他表示，有大量年薪100萬人民幣以上的家庭，因為在民企或外企工作，十幾年無法落戶，孩子一直是借讀生，最後不得不去天津落戶，或者南下深圳，成為深圳人。

網民熱議：現實困境VS文化資源

文章引發網民熱議。（微博）

文章發出，引發網民熱議。許多網民認同北京生活成本高、落戶難：「一戶口，二房價，經濟下行，大家的預期都悲觀，很難再像之前掏空六個錢包，兩代人強行買房留在北京」；還有人表示，「就算清華北大畢業的高薪年輕人，在北京的生活質量也低的令人髮指」。一位IP地址在北京的網民提到，自己「賣房要走」離開北京是因為「高考制度」，稱「因為『滬漂』孩子不用戶口就能高考，『北漂』你試試，不去上海去哪？我也要賣房走了。」

不過，也有喜歡北京的網民表示：「就沒有我這種因為單純的喜歡北京才來並且一直待的嗎？真挺喜歡北京的，但不是首都的北京，就是喜歡老北京的歷史文化，逛不完的公園博物館，聽不完的話劇，文化資源豐富。」