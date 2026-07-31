男子為弟弟追兇27年終破案　4疑犯作案未滿14歲免刑責家屬難接受

20歲廣西貴港高中生姜佐育，1999年被幾名男青年當街刺死，姜佐育的哥哥姜佐棉為弟追兇27年。近日，警方告知姜佐棉，4名疑犯已落網，但由於4人在作案時均未滿14歲，按案發時的法律規定無須負刑事責任，只能依法撤銷案件。



對於撤案處理的結果，姜佐棉坦言難以接受，他說撤案告知書未披露具體細節，他無法理解「 4名疑犯當時不滿14歲，是怎樣殺害20歲的弟弟？為什麽小孩要殺大人？」



對於警方的撤案處理，長沙市律師協會副會長劉研律師分析，中國現行刑法規定，已滿16周歲的人犯罪應負刑事責任，而1997年刑法規定不滿14周歲者不負刑事責任。2020年雖通過刑法修正案，將最低刑事責任年齡作了個別下調，規定已滿12周歲不滿14周歲的人犯特定嚴重罪行經最高檢核准可追訴，但根據「從舊兼從輕」原則不適用於1999年的案件，故4名疑犯依法確實無法被追究刑事責任。



撤案通知書。（瀟湘晨報）

警方回應，由於4名疑犯作案時均未滿14歲，按案發時的法律規定無須負刑事責任，最終依法撤銷案件。（瀟湘晨報）

姜佐棉稱難以接受，更稱無法理解，4名疑犯當時不滿14歲，為什麼要殺他弟弟？（封面新聞）

據《瀟湘晨報》報道，1999年7月16日晚8時許，姜佐育在市區原南梧公路培仁中學附近路段，與幾名男青年相遇時被行兇傷害致死。之後，他哥哥姜佐棉辭去工作、與70多歲的父親四處尋找線索，姜佐棉妻子不諒解其追兇，還與他離了婚。同時，警方發佈懸賞通告，懸賞金額從10萬（人民幣，下同）升至50萬，家屬又自行追加20萬，但都找不到兇手。

7月30日，姜佐棉說，他兩天前收到貴港市港北分局下發的撤銷案件告知書。告知書顯示，警方認為姜佐育被搶劫致死一案已偵破，四名疑犯均已被抓獲。但經依法調查，四人在1999年實施犯罪時均不滿14周歲。依照1997年修訂的「中華人民共和國刑法」第17條規定，其不負刑事責任，因此決定對該案作撤案處理。

兄為弟追兇27年 卻等來撤案告知書難接受

據《封面新聞》報道，面對撤案處理的結果，姜佐棉坦言難以接受，他說弟弟姜佐育生於1979年，曾考入當地頂尖中學，應屆高考失利後決定復讀一年，但卻在填報志願當晚遇害。之後從1999年起他便開始尋找線索，2017年起更是拋下工作和生活，一心尋找兇手，這些年他幾乎每天去弟弟生前遇害地尋找線索，「我今天下午還是要去案發地。」

除了姜佐棉苦苦堅持，年逾七旬的姜父耳背及姜母視力不佳，這麽多年來也一直苦等結果。由於遇害時間久遠，姜佐育的身份證、錄取通知書等物件已遺失，甚至連畢業照也沒有。

雖然公安將撤案告知書送達，但內文僅表明案件已查清，卻未有披露具體細節，對此姜佐棉直言無法理解，「想知道警方抓獲的4名疑犯當時不滿14歲，是怎樣殺害20歲的弟弟？又是為什麼幾個小孩要殺一個大人？」他強調目前最希望釐清弟弟被殺始末，絕不放棄為弟討回公道。

姜佐育的哥哥姜佐棉為弟追兇27年。

對於警方的撤案處理，長沙市律師協會副會長、聯合創業律師事務所副主任劉研表示，刑事責任年齡是指行為人承擔刑責的法定門檻。

他指出，中國刑法明確規定，評估刑事責任年齡以「犯罪行為發生時」為準，而非抓捕或審判之時。雖然《刑法修正案（十一）》已於2020年通過，將特定嚴重犯罪（如故意殺人、致人死亡等）的法定最低刑事責任年齡下調至12周歲，但中國刑法採取「從舊兼從輕」原則，即原則上適用行為時的法律。由於本案發生於1999年，須適用1997年刑法，故4名嫌疑人依法確實無法被追究刑事責任。

但劉研表示，雖然刑事撤案的結論將難以改變，但家屬可全力轉向民事賠償程序——即雖然無法追究嫌疑人的刑事責任，但仍可依法起訴嫌疑人及其監護人，主張死亡賠償金、喪葬費、精神損害撫慰金等民事賠償。

雖然可以主張民事維權和賠償，但姜佐棉無奈表示，「還來不及想這些。」