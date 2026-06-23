最高檢：低齡非免罪金牌　去年核准追訴24名未成年嚴重暴力犯罪者

今年是中國創建未成年人檢察工作40周年。近日，最高人民檢察院先後發佈《未成年人檢測工作40年發展報告》及《未成年人檢察工作白皮書（2025）》，透露內地涉未成年人罪案情況。

2025年，最高檢核准追訴12到14周歲嚴重暴力犯罪24人；檢察機關受理審查起訴未成年人犯罪和起訴侵害未成年人犯罪人數同比分別下降9.8%、2.2%，均錄得近5年來首次「雙下降」。



值得關注的是，在未成年人犯罪案件中，盜竊罪、聚眾鬥毆罪、強姦罪、搶劫罪、尋釁滋事罪、詐騙罪等六類罪行佔比超七成。



2025年最高檢核准追訴12到14周歲嚴重暴力犯罪24人。（每日經濟新聞）

6月23日，最高人民檢察院發布《未成年人檢察工作40年發展報告‌》。數據顯示，自2018年以來，檢察機關共起訴未成年犯罪嫌疑人34.9萬人。2025年，最高檢依法核准追訴已滿12周歲不滿14周歲未成年人嚴重暴力犯罪24人。對於犯罪情節較輕，未造成較大社會危害的未成年人，則實施附條件不起訴，其中95%以上的未成年人沒有再犯；近5年來，逾7100名涉罪少年在檢察機關幫教下，成功考上大學。

6月1日，最高人民檢察院發布《未成年人檢察工作白皮書（2025）》。白皮書顯示， 2025年檢察機關受理審查起訴未成年人犯罪和起訴侵害未成年人犯罪人數同比分別下降9.8%、2.2%，均錄得近5年來首次「雙下降」。

白皮書顯示，2025年檢察機關起訴侵害未成年人犯罪的案件中，強姦罪，猥褻兒童罪，尋釁滋事罪，搶劫罪，強制猥褻、侮辱罪等五類罪，合共佔整體案量的63.7%。

數據顯示，14至16周歲的未成年犯罪嫌疑人數目亦顯著回落，繼2024年同比下降7.4%後，2025年再下降13.4%。

在保護兒童方面，2025年全國批准逮捕侵害未成年人犯罪逾5.6萬人。（新京報）

最高檢透露，2025年已依法核准追訴已滿12周歲不滿14周歲未成年人嚴重暴力犯罪24人，藉此向社會持續釋放「低齡不是免罪金牌」的明確訊號。同時對符合條件的7.1萬餘名未成年人落實「犯罪記錄封存」制度，幫助他們重返社會。

而在保護兒童方面，2025年全國批准逮捕侵害未成年人犯罪逾5.6萬人，起訴逾7.2萬人，同比下跌1.4%及2.2%。其中，強姦及猥褻兒童等性侵害案件起訴約4.2萬人，同比下降5.5%，侵害不滿14周歲兒童的罪案起訴約3.8萬人，同比下降6%，兩者均為近五年首次下降。