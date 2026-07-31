內地燃油附加費自8月5日起再降　已連續三月下調　降幅最高近七成

據《央視新聞》報道，多家航空公司通知，自2026年8月5日（出票日期）起，國內航線燃油附加費將再次下調。此次調整是2026年下半年以來第三次調整，已連續三個月下調。



調整後的標準為：800公里以上航線每位成人旅客收取70元（人民幣，下同）燃油附加費，800公里（含）以下航線每位成人旅客收取40元燃油附加費，相較於調整前分別降低了30元和10元。燃油附加費再次下調將有利於進一步降低旅客的暑期出遊成本。

自2026年8月5日（出票日期）起，國內航線燃油附加費將再次下調。（小紅書@飛常准）

另據《快科技》報道回顧本輪調價周期，今年1月5日，800公里以上航線燃油附加費僅20元、800公里以下僅10元。

受中東局勢動盪及國際油價波動影響，內地燃油附加費在4月5日大幅上調至120元、60元。5月16日進一步上調至170元、120元，達到年內峰值，此後連續三個月走低。

從5月峰值至今，800公里以上航線燃油附加費從170元降至70元，累計下降100元，降幅近六成；800公里以下航線從120元降至40元，累計下降80元，降幅近七成。