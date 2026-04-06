無需航空燃油？中國研發氫燃料航空引擎首飛成功　全球首例兆瓦級

據央視新聞4月5日晚報道，中國航發集團表示，由中國自主研制的兆瓦級氫燃料航空渦槳發動機AEP100，近日配裝在無人運輸機上成功完成首飛，這也是全球首次兆瓦級氫燃料航空渦槳發動機試飛。



在湖南株洲蘆淞機場，搭載氫燃料航空渦槳發動機AEP100的7.5噸級無人運輸機滑跑起飛，完成了全球首次兆瓦級氫燃料航空渦槳發動機試飛。整個飛行過程中發動機工作正常、狀態良好，空中飛行時間16分鐘，飛行距離36公里，飛行速度220公里/小時，離地飛行高度300米，在完成了預定飛行科目後順利返航，首飛圓滿成功。

中國研發氫燃料航空引擎首飛成功 全球首例兆瓦級（央視新聞）

中國研發氫燃料航空引擎首飛成功 全球首例兆瓦級（中國航發微信公眾號）

中國航發集團有關專家介紹，此次首飛成功，實現了自主研制兆瓦級氫燃料航空發動機從技術到工程的階段跨越，是我國綠色航空動力發展從技術探索邁向工程實踐的重要突破。

據介紹，未來隨著綠氫制備成本的進一步下降，氫能航空動力的經濟性優勢和能源安全優勢將逐步顯現。氫燃料航空發動機技術有望率先在空中無人貨運、海島物流等低空經濟領域展開應用，並逐步拓展至載人支線、幹線飛機。